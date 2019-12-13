今年起公益金匯董事戶頭 財長移交500萬予7華中

（加影13日訊）財政部長林冠英指出，今年開始，公益金的教育捐款將直接匯入學校董事部的銀行戶頭，讓全津華小及華中有一個新的開始、新的希望。

他說，公益金本身擁有本身的準繩與方案辦事，自他上任後便要求放寬準繩，即直接將捐款移交校方，讓受惠學校順利 獲得款項，後來就促成這樣的準繩放寬，要感激公益金主席丹斯裡鍾廷森。

“2018年之前，公益金的捐款沒有直接轉入董事部的戶頭，今年起，公益金聽取了我的建議之後，款項便直接匯入董事部銀行戶頭。”

放寬準繩直接移交校方

他今日見證公益金移交給7所國民型中學總數500萬令吉的教育捐款儀式上致詞時表示，此次是7年來改變制度，首次在放寬準繩下直接匯給全津華小和華中。

他表示，華社對華教出錢出力推動發展，新政府在能力範圍之下也給予配合，加上公益金的捐款，與前朝政府預算案相比，希盟政府在2020年預算案對華文教育的撥款增加了9200萬令吉。

他補充，預算案也史無前例撥款給全馬2000所主要為華小、華中及教會學校的政府資助學校，另增加1200萬令吉來支付水電和排污費用。

“財政部也宣佈每年撥款2000萬令吉給增建及搬遷的華小，5年共1億令吉；至於教會學校，也會獲得5000萬令吉撥款，如今再加上公益金，足足增加了9200萬令吉。”

出席者包括交通部長陸兆福、教育部副部長張念群、貿工部副部長王建民、公益金主席兼始創及永久信託人丹斯裡鍾廷森、公益金始創及永久信託人丹斯裡蔡?友、高級經理林金水、加影育華中學董事長兼育華二校建委會主席丹斯裡曾貴秋、武吉免登國會議員方貴倫、亞沙區國會議員謝琪清、亞庇區國會議員陳泓縑、史裡肯邦安州議員歐陽捍華、蓮花苑州議員黎濰裮、羅白州議員周世揚、華中發展理事會主席郭金棠、署理主席拿督吳文寶、嘉賓兼OWG控股創辦人丹斯里許展強。

●獲得公益金撥款的7所華中

1.雪州加影育華中學二校 200萬令吉

2.霹州實兆遠南華中學 50萬令吉

3.霹州怡保育才中學 50萬令吉

4.柔州利豐港培華中學 50萬令吉

5.森州芙蓉振華二校 50萬令吉

6.檳城恆毅中學（峇央峇魯分校）50萬令吉

7.沙巴根地咬根華中學 50萬令吉

總數 500萬令吉

●獲得公益金額外撥款的華小

彭州立卑巴登東姑華小 20萬令吉

森州知知港群英華小 42萬令吉

●華教新增9200萬令吉撥款

1.獨中撥款 1500萬令吉

2.華中撥款 2000萬令吉

3.增建搬遷華小撥款 2000萬令吉

4.全津華小水電費補貼 1200萬令吉

5.公益金（華教） 2500萬令吉