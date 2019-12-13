【英國大選】保守黨料奪368席 贏得議會多數 約翰遜大勝







（倫敦13日訊）英國昨天舉行近5年內第3次大選，首相約翰遜領導的保守黨大勝，票站調查顯示，保守黨取得下議院大多數的368席，比選前多50席，以86席優勢控制國會，意味他們毋須與其他政黨合作推動脫歐法案，有利約翰遜加快脫歐程序，如期在下月底前順利脫歐。

這是保守黨自1987年的最大勝利，約翰遜感謝全國的支持者。歐盟外交使節歡迎選舉結果，認為掃除英國脫歐的障礙。

約翰遜感謝選民支持

最大在野黨工黨，則遭遇1935年以來最大敗仗，預測獲得191席，比之前大減71席。蘇格蘭民族黨預計有20席進賬，增至55席，是2016年以來最好成績；自民黨則有13席，微增1席；英國脫歐黨一席未得。

工黨將成績歸咎於“脫歐疲勞”；工黨在多個支持脫歐的選區流失大量得票，更首度失落英格蘭東北部傳統票倉布萊斯谷。工黨黨魁科爾賓宣布未來會辭任黨魁。

科爾賓辭任工黨黨魁

點票結果顯示，科爾賓以2.6萬票的大多數，保住在北伊斯靈頓選區的議席。他發表講話時表示，未來不會再領導該黨參加大選，但仍會留在該黨與黨友反省結果，不會立即離開。他感謝家人的支持，形容這是對工黨來說非常失望的一夜。

約翰遜亦以1.8萬票，保住他在阿克斯布里奇和南賴斯利普選區的議席；自由民主黨黨魁斯溫森則輸掉其在東鄧巴頓郡選區的議席。約翰遜發表講話時，形容這次是歷史性的選舉，令國家變得更好以及解放潛在可能。他又表示，英國人民已給予保守黨政府“有力的新指令”，推進英國脫歐及團結國家。