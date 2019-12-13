張念群：爪夷文字教學沒列決策單位 不意味邊緣化董事會

（吉隆坡13日訊）教育部副部長張念群聲稱，政府沒將學校董事會納入國民型學校是否從明年起在四年級的馬來文課本中推行介紹爪夷文字單元教學的決策單位，並不意味邊是在緣化學校的董事會。

她今早為“My Body Is Mine”視頻主持推介後接受媒體訪問時解釋，家協、家長和董事會應各司其職，扮演好他們各自的角色。

她表示，有關決定以家長和家教協會的意願為依歸，是因為小孩的教育應由家長為最主要和最終決策者。

她進一步說明，家長作為孩子監護人，此權利我們應該尊重，但這並不意味我們邊緣化董事會，我們對華小、華中、甚至是獨中的撥款都有在增加，我們都是下放給董事會，如果我們要邊緣化董事會，我們是不是要下放給家協？

“教育部承認，董事會對學校的貢獻與付出。如果我們要邊緣化董事會的話，我們不會增加學校撥款，我們應會維持或減少，這才算是打壓。”

張念群強調，就如是否在學校推行雙語教數理課程計劃（DLP），也同樣是由校方和家長來決定，即校方會依據該校教師是否有能力以英文教數理，而若家長要求此計劃，學校就會在有能力下進行。

“我們是否在一所學校進行雙語教數理計劃，董事會並沒決策權，這為什麼在當時又不是一個課題呢？

“（爪夷字課題上的決定）並不代表我們不尊重他們，而是這是孩子的學習，孩子的學習應由誰來成為決策單位？這是我們要問自己的問題。如果你是家長，你要自己為孩子做決定，還是要交給別人來決定？並不是說董事會不重要，或邊緣化他們，只是各有角色。”

修改內容不考試 有聽取董教總建議

張念群強調，政府並不是沒聽取董教總等組織的建議或反饋，實際上，政府已作出許多調整，包括修改3頁內容為介紹紙鈔、郵票和國徽上的爪夷文字、在課程及評價標準文件”（DSKP）中也明文規定不會考試，及讓沒家協的學校之董事會參與決策。

她表示，如果說我們沒聽取董總的建議和反饋，她認為這是不正確的。從我們改變那3頁的內容，到今日純粹是介紹紙鈔、郵票、國徽上的爪夷字是什麼意思。這個讓家長決定要不要讓孩子學的原則，她不覺得是錯的。

“他們擔心以後會考試，所以要求我們把不會考試納入DSKP，我們也做了。他們提到特別是東馬有很多學校沒家協，董事部應參與，內閣也再次納入此要求。我覺得在這方面，政府或內閣已作出很多很多的調整，讓這個課題更完整和妥善地解決。”

張念群聲稱，志期12月5日的“介紹爪夷字”指南未能完整地反映內閣決定，是因為該部較遲收到有關會議記錄。

詢及若51%的家長同意進行介紹爪夷文字單元的教學，那49%的學生是否也要學習時，她則表明，51%的人已選擇了一個政府，49%的人可不可以選擇不要這個政府？不要交稅？