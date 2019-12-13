【中美貿易戰】暫緩週日徵稅 現有關稅減半 中購2千億農產品 中美傳達成首階段貿協





（華盛頓、北京13日訊）中美貿易戰談判傳出重大突破，美媒稱，美國總統特朗普已批准中美首階段貿易協議，最快周五簽署。

然而，這份中美貿易戰首階段協議，具體內容仍舊撲朔迷離。

中美官方至今都未有證實已經達成協議，彭博社指，中美雖然已經同意協議條款，但協議文本仍然未有敲定。

消息指，美方同意取消原定周日（15日）對1560億美元（約6459億令吉）中國貨加徵15%關稅的措施，據報亦提出將目前向3750億美元（約1.6兆令吉）中國貨徵收的關稅稅率減半，換取中方明年採購500億美元（約2070億令吉）農產品。

協議會有章節提及加強保護知識產權、擴大對中國金融服務業的准入；至於有關中國操控人民幣匯率的爭議，雙方對於協議的用字亦有共識。

2國代表將在華府簽字

《華爾街日報》引述消息人士報道，特朗普昨天與首席經濟及貿易顧問就協議內容會面一小時，其後華府高級官員向傳媒披露協議的概要；一旦落實協議，美國貿易代表萊特希澤與中國駐美大使崔天凱，代表中美雙方簽署協議。

次階段貿協 明年選後才談

特朗普顧問皮爾斯伯里表示，中方明年除了向美方採購農產品外，亦要採購能源產品等其他美國貨。

他說，假若中方未能履行採購的承諾，關稅稅率將回到原來的水平，亦即是貿易專家所指的“反彈”條款。

霍士財經頻道引述消息指，中方是口頭承諾採購美國農產品，金額不會寫入協議文本；至於第二階段協議的談判，則留待明年美國總統選舉後進行。

王毅：對話解決分歧 中美合作唯一正確選擇

中美傳出達成首階段貿易協議之際，中國國務委員兼外長王毅強調，中美合作才是唯一正確選擇，願在平等和相互尊重基礎上，通過對話協商解決矛盾和分歧，重申絕不接受單邊制裁和霸凌主義。王毅今天在北京舉行的外交活動上稱，今年中美關係面臨前所未有複雜局面，指摘美國在經貿科技等方面無端設限和打壓，在核心利益問題上抹黑中國。

批美對華認知誤判

王毅認為，美國政府對華認知出現誤判，是兩國緊張關係的根源。他表明，中國爭取的是自身正當發展權利，從來無意挑戰和取代美國。

他表示，中美關係健康穩定發展符合兩國利益，也是世界期盼，相信中美合作才是兩國最好選擇，也是唯一正確選擇。

他敦促美方樹立理性的中國觀、正確的世界觀，對華政策並應盡快回歸正確軌道，強調中方正當合法權益應該得到尊重。