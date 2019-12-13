年營業額不足150萬逼繳稅 餐館業者獲全額退款

（馬六甲13日訊）年度營業額未達150萬令吉上限的飲食業者上訴得直，本月初獲得政府全額退款。

甲州飲食業者不滿今年初被關稅局追討去年9月至今年2月的銷售與服務稅近4萬令吉，並於今年4月向甲市區國會議員邱培棟投訴，而邱培棟隨後向財政部長林冠英反映，並獲得當局重視，經調查後證實業者符合豁免繳稅的資格，業者也在本月初取得全額退款。

邱培棟表示，今年4月期間接獲商家的投訴後，被業者告知他們的年度營業額少於150萬令吉，然而卻被追討銷售與服務稅，對此感到不滿。

“據了解，飲食業者年度營業額不超過150萬令吉，就能夠豁免繳付銷售與服務稅，也不能夠向顧客徵收有關稅收。”

他說，業者過去也沒有向顧客徵收銷售與服務稅，然而，今年初關稅局官員卻上門追討2018年9月至今年2月將近4萬令吉的稅金，令業者感到錯愕。

“業者因害怕遭到對付而被逼繳付稅金，之後向我反映，要求我協助。我之後向財政部長林冠英反映，對方非常重視，立即指示官員處理及調查。”

他說，業者也在本月初告知，他們已取得全額退款，對此感到滿意。他強調新政府的政策就是要確保政策真正執行，若出現問題或偏差，應向政府反映，進行糾正。

“若有執法員沒有跟從政策執行，歡迎向政府反映。”

逐步退還消費稅退款

另一方面，邱培棟表示，財政部長在去年財政預算案指出，今年將逐步退還前朝政府拖欠商家高達190億令吉消費稅及160億令吉所得稅。

“目前，大部分的人已收到退款，至於還未接獲退款者，大部分是面對技術層面問題，需給官員時間再三確認。”

他說，新政府將高達350億令吉的稅收逐步退還給人民，也會間接幫助國家經濟發展。

業者劉德榮（50歲）表示，當他繳付被追討的稅金後，曾向邱培棟反映，然而他當時對此沒有抱著太大希望，如今獲得退款，感到驚喜，也感謝財政部長及邱培棟的協助。