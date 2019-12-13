前助理指控安華圖性侵 測謊調查





（八打靈再也13日訊）根據網絡媒體《今日自由大馬》引述警方消息說，公正黨主席拿督斯裡安華被指企圖性侵前助理莫哈末尤索夫一案恐陷入膠著狀態，由於此次不存在性行為，因此也沒有實際的證據，警方正嘗試使用各種方法，包括不排除使用測謊儀測試輔助調查。

據瞭解，有別於安華前兩次被指控的雞姦案，此次不存在性行為，這意味著警方必須從其他方法切入調查。其中一個方法便是翻查安華去年10月2日，被指是事發當天的行程。

安華當天在波補選拉票

據知，當天安華正在為波德申補選拉票，隨後出席在吉隆坡舉行的紀念印度聖雄甘地誕辰150週年活動，再返回波德申。

消息說，這一些行程當時已經由媒體報道，不過要確認當中的細節和真相，則是較難的部分；所以此案查案官若使用測謊儀過濾說辭，也可以理解；測謊儀是警方、軍隊及反貪污委員會官員的查案輔助工具，但執法單位必須先取得當事人同意，方可進行測試。

莫哈末尤索夫於上本月4日在記者會上，暗示公正黨主席拿督斯裡安華於去年10月2日，對他做出不道德且違反伊斯蘭的舉動，他為此於上個月19日做了一份法定宣誓書，有關宣誓書的內容也於上週五（6日）傍晚被人上傳到網上。隨後，警方2次傳召尤索夫錄供，昨日則在武吉阿曼警察總部向安華錄供，之後再到安華位於武吉泗巖沫的住家展開調查。

警到安華住家調查

安華對此也發文告指出，他是昨日下午4時在警察總部錄供，一個小時後在律師蘭卡巴星的陪同下隨警方返回住家繼續助查；這已是安華第三度被指控涉及雞姦案，他上一次被指雞姦其前助理賽夫，結果被判5年監禁，但在去年509大選後獲得國家元首全面特赦。

安華由始至終否認雞姦罪名，並稱所有對他的指控皆存有政治動機。