【檳華商青商媒體之夜】 李烔良：網上消息未必真 媒體追求翔實報導

















（檳城13日訊）檳州中華總商會青商團配合聖誕節，昨晚首次舉辦會員及媒體之夜，讓會員與媒體增進情誼及交流，場面熱鬧。

檳州中華總商會青商團團長李烔良在致詞時說，如今科技發達，人們很快可從手機上收到1小時前發生的新聞，但我們卻不知道媒體背後的辛苦及不簡單，直到認識後才了解，若沒有媒體的付出，大家就不能在最短時間內知道周圍發生的新聞。

他指出，雖然現今也可以從社交媒體上獲取一些新聞，但網上看到的消息不一定是正確的，只有媒體的報導才能確保是公正及正確的，因此他感謝所有媒體的付出。

他也感謝各報館高層過去都很支持檳中總所主辦的活動，沒有他們的幫忙、傳達與支持，就沒有人認識檳州中華總商會。

他也感謝籌辦媒體之夜的全體籌委，因為從佈置到幸運抽獎禮物都由他們包辦。

李春晶感謝高幅度報導

籌委會主席李春晶說，每個企業家都需要媒體的密切配合，來達到一定的宣傳效果，因此她感謝媒體在許多商業、該會及青商團的會務上給予最高幅度的報導與配合。

也是青商團媒體組組長的她指出，為了促進青商團與媒體間的聯誼與密切關係，青商團會員在團長李烔良帶領下，於3月13日禮貌拜訪各大報館，以深入了解報社的運作。

她希望通過媒體之夜讓會員與媒體可以更進一步交，以創造更多的合作機會與空間。

大會也安排慈善機構檳城濟世之家在媒體之夜上售賣一些手工製品，以作為該機構的活動基金。

商會出席嘉賓尚有檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華、署理會長拿督陳顯裕、副會長兼青商團顧問拿督溫永文、義務秘書拿督駱榮偉、執行董事拿督林界成、張家朢、青商團署理團長李志豪等。

出席活動的《光明日報》高層包括總經理謝進鏵、總編輯陳柬郡、副總經理黃喜光、鄭永明、高級廣告經理洪葆芩、廣告市場經理柯忠辰、新聞主任陳奕璉、商業新聞主任駱昆發、助理新聞主任馮偉倫及高級廣告專員鄭玉玲等。