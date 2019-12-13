鄰居長期裝修擾民 可促共管機構訂例管制

（檳城13日訊）組屋一些單位長期性在白天進行裝修工程並發出噪音，嚴重影響其他住戶作息。受影響者針對此事除向檳島市政廳建築物委員會（COB）反映，還可向哪個部門求助？執業律師林文明建議受影響者向相關組屋的共管機構管理層反映此事，並要求設定組屋條例以管制各單位的裝修日數及時間。

居住在五條路斯里紹嘉納（SRI SAUJANA）組屋的曾先生，就是長期備受鄰居裝修噪音干憂的居民之一。他說，由於自己從事跨國貿易，所以很多時候需在夜間工作並在白天休息，奈何白天往往因為裝修的噪音而無法安眠，精神為之萎靡不振。

“我曾將相關事項向組屋管理層反映，但相關單位卻表明，只要裝修單位有遵守檳島檳市廳的施工條令，他們是無權干預。”

針對上述情況，曾先生較早前也有向檳島市政廳建築物委員會（COB）反映此事，奈何該部表明，任何裝修工程若獲得當局的批准，而施工是從週一至週六的上午9時至傍晚6時期間進行，都沒有觸犯當局的條規。

此外他也曾到州議員服務中心反映此事，但過該中心的職員建議他在共管機構的常年會員大會（AGM）上提出自己的問題。

“可是我早前錯過了今年度的共管機構常年會員大會，不可能等來年的大會才反映此問題。有關裝修工程已對我的作息造成嚴重影響，我一刻也無法忍受了。”

曾先生想知道，除了上述兩個管道外，他可否尋求法律途徑來制止上述單位的裝修工程？

林文明說，受影響者除了可向相關組屋的共管機構管理層，要求設定公寓條例以進行管制外，若情況非常嚴重也可以向環境局尋求協助，因為噪音管制也由該局負責。