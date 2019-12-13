女記者搞錯15國腳名字 網友：人美可以原諒





（北京13日訊）2019東亞足球錦標賽決賽10日（週二）開打，首戰中國隊終場以1比2不敵日本隊，創下連續21年的難堪紀錄。在此之前，9日出版的中國媒體《半島都市報》疑被發現記者邢成博撰寫的《厲兵東亞 東亞杯明日打響，李鐵昨率隊出征》一文中，出線的23名國腳，有15人被改名，錯誤率高達65%，引發中國網友熱議，該報也在同日發聲明致歉，並稱邢成博降為見習記者。

綜合中媒報導，在該篇報導中，門將劉殿座變“劉殿柱”；後衛王燊超變“王松超”、梅方變“梅芳”、姜至鵬變“蔣志鵬”、吉翔變“紀翔”；中場蔡慧康變“蔡惠康”、張稀哲變“張賢哲”、李行變“康健”、曹贇定變“曹雪丁”、金敬道變“金景道”、木熱合買提江‧莫札帕變“穆亨特江‧莫札帕”；前鋒王子銘變“武士超”、韋世豪變“魏士豪”、董學升變“董雪生”、馮勁變“馮金。

《半島都市報》致歉聲明中提到，由於相關環節工作失誤，導致名單出現差錯，並指經查邢成博在採寫過程中，未按要求認真核實名單，決定對其作出責令寫出檢查並降為見習記者的處理，同時對後續環節相關責任人也將分別嚴肅處置。

事發後，不少中國網友搜出邢成博的社群網站留言“你看足球嗎？”“如果不熱愛足球，可以不做這份工作”、“這種記者都能上崗？”“你們報社沒校對的？”“你火了，大姐”。不過也有人護航，“我是來看美女的，他們不配有名字”、“人非聖賢孰能無過”、“所有的責任讓一個一線工作人員承擔”、“為什麼要網絡暴力”、“加油，支持你”。