泰式傳統按摩也入選 馬來武術列非遺





（巴黎13日訊）馬來武術連同泰國傳統按摩，成功列入非物質文化遺產。

全球15項文化實踐12日在第14屆保護非物質文化遺產政府間委員會會議上被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄。

今年共有41個項目申請列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，最終15個項目成功入選，其中3項來自亞洲，分別是泰國傳統按摩（Nuad Thai），馬來西亞武術（Silat），以及印尼的傳統武術（Pencak Silat，又稱印尼拳）。

泰式按摩據悉源於曼谷臥佛寺。泰式傳統按摩被視為泰國傳統醫療保健藝術、科學與文化的一部分，其歷史可追溯到過去泰國農民社會。每個村莊都有按摩治療師，村民在田間工作感到肌肉酸痛時就會前往就醫。

馬來西亞武術是一種自衛與生存的格鬥藝術，發源於馬來群島，可追溯到瑯卡蘇卡（Langkasuka）王朝早期，如今已發展成為一種體育和精神訓練的方式，還包括傳統的馬來服飾、樂器和風俗。

印尼拳由馬拉武術和印尼傳統武術組合而成，是印尼的傳統格鬥術，起源於印馬群島。除了運動的元素外，印尼拳結合了心智與精神、自衛以及藝術三方面，其動作和招式受到各種藝術元素的強烈影響，除了地方招式外，每個地區都有自己的動作、風格、音樂和服飾、樂器和傳統武器等輔助工具。

其他列入非物質文化遺產的文化實踐包括，伊拉克的阿巴因節期間的朝聖服務和接待、愛爾蘭豎琴、意大利塞萊斯蒂尼亞寬恕慶典、吉爾吉斯斯坦的白氈帽工藝、尼日利亞誇格希爾戲劇表演、挪威塞特斯達爾傳統音樂和舞蹈習俗、葡萄牙冬季節慶、秘魯中南部沿海地區的“阿達和德內格西多”和“阿達和德帕意塔斯”、薩摩亞編制墊、斯洛伐克金屬絲工藝和藝術“多塔斯杜”、瑞士門德里西奧的聖周遊行和敘利亞艾爾瑪拉的大馬士革玫瑰相關習俗和手工藝。

《人類非物質文化遺產代表作名錄》目前收錄了444個項目。它旨在不分高低、兼收並蓄地傳播社區傳承的文化實踐和知識。