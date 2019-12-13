講師誘拍裸照 假藉拍模特專輯 哄女生脫剩內褲







（金寶12日訊）為人師表竟披狼皮，假借拍攝模特照名義，誘騙學生拍下僅穿內褲的半裸照！

一名華裔女學生於10日在臉書專頁“UTAR Confession”上發帖，聲稱自己被大學講師誘騙，拍下僅穿內褲的半裸性感照片，因此希望借由自己的經歷，促請在校的女學生們勿上當受騙，成為下一名受害者。

帖子隨後在臉書廣傳，獲得逾2萬人點贊、1萬人留言及212人分享，甚至也有網友在帖子下留言稱該名講師其實早有前科，促請在校女學生們要小心。

朋友揭講師早有前科

爆料的女學生在帖子中聲稱，該名講師無時無刻地通過社交軟件如臉書及WhatsApp聯絡她，以各種手段及甜言蜜語哄騙她進行專業模特拍攝，直到她答應為止。

女學生最後被誘騙拍下半裸性感照片，事後她有感受騙，氣自己愚笨之余，同時也害怕照片會被父母看見，傷害到父母。

女學生隨後向身邊朋友傾訴，朋友們揭發該名講師其實早有前科，促請在校女學生們不要被該名講師以模特專輯照、畢業寫真、測試新相機等借口蒙騙拍裸照。

另一受害者挺身指控講師

爆料帖子在網絡上廣傳，甚至其中一名受害者隨後也以匿名方式在該專頁發帖文，聲稱也有同樣的遭遇，不過當時她選擇息事寧人，不料該名講師仍在進行不道德行為，讓她無法容忍，因此決定發出帖文，聲稱可以作證，與爆料女學生一同對付講師。

也有不少網民在留言區揭露該名講師早於2017年利用同樣的手段行騙，在拍攝的過程中對學生毛手毛腳，有的學生頂著大熱天幫忙講師外拍，最後卻沒有得到應得的酬勞。

帖子的留言出現兩極化，當中有網民認為受害者應持有警惕心，有的諷刺受害者沒有防備心及危機意識，但也有不少網民建議受害者盡快報警，同時向校方舉報，提醒其他學生勿上當。

有關事件也引起了優大（UTAR）學生會（SRC）的關注，學生會也在帖子下留言表示希望女學生可以盡快報警，同時也可與他們聯絡，他們將竭盡所能為受害者提供援助。