住家充線上交易基地 65中國男女被捕







（怡保12日訊）繼兩天前逮捕了40名非法入境的中國籍男女，霹靂州移民局週三（12月11日）再逮捕65名中國籍男女，因為他們把半獨立式住家作為“一站式”線上交易活動的操作基地。

移民局總監拿督英德拉凱魯週四晚召開記者會指出，霹靂州移民局是於週三下午3時30分至下午5時30分，派出19名執法人員前往怡保哥邦瑪珠喇叭兩間3層樓的半獨立式屋子展開取締行動。

“被逮捕的65名中國籍男女的年齡介於17歲至55歲之間，其中4人為女性，相信他們是從一週前就已開始進行線上交易活動。”

他說，該局在第一間住家逮捕35名中國籍男女，包括2名女性，並在第二間住家逮捕30人，包括2名女性。

“移民局在這兩間住家起獲232台手機、45台手提電腦、26台電腦螢幕、4架中央處理器、1台刷卡機、24架路由器、193張新的SIM卡、140張各間銀行的提款卡、7張中國信用卡，以及47張中國身份證。”

他披露，該局也在相關住家搜獲一些於今年10月11日和11月8日，分別在蕉賴馬魯裡花園一間商店，以及蘇邦再也一家批發商場購買廚房用具的單據。

“因此，該局有理由相信此次被逮捕的一些中國籍男女是於11月20日從賽城移民局取締行動中逃脫的中國籍男女。”

他說，該局也發現這些住家內有數十個已用和未用的避孕套，因此懷疑他們把住家作為“一站式”基地，包括居住、進行線上交易活動及不道德行為。

“當執法人員在這些住家附近埋伏時，大部分中國籍男女正在進行線上交易活動，直至他們發現移民局官員的行蹤後，他們才嘗試逃跑。雖然期間他們有與執法人員發生打鬥，但最終還是被制服。”

此外，英德拉凱魯也稱，移民局至今共逮捕了941名中國籍男女，其中賽城680人、沙巴104人、古晉52人及怡保105人。

“在雪邦地庭被逮捕的中國籍男女，將分為兩批先後於週五及下週一被控上雪邦地庭。”

他說，該局懷疑這些中國籍男女是持護照入境我國，並在入境後把護照交由他人掌管，但因有關調查工作尚在進行中，因此仍未知道有無本地人涉及上述不法活動。

“移民局也已聯絡位於吉隆坡的中國駐馬來西亞大使館，而對方也希望當局盡快完成調查及提控上庭的手續，之後再把涉及者遣送回中國。”