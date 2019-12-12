【爪夷文字教學簡單多數決定】張念群：14天是發問卷算起 沒要求假期收集意見

（八打靈再也12日訊）教育部副部長張念群指出，教育部發出的爪夷文字教學指南，並沒有要求各校在假期期間收集家長的意見，而14天的期限是從學校或家教協會發出問卷起計算。

她今日發文告說，有關3頁介紹爪夷文字的內容分別為第49頁：介紹郵票上的爪夷字是“MALAYSIA”、第105頁：介紹國徽上的爪夷字是“BERSEKUTU BERTAMBAH MUTU”及第156頁：介紹鈔票上的爪夷字是“BANK NEGARA MALAYSIA”和“RINGGIT MALAYSIA”。

“家長可依據上述內容選擇是否讓該校進行教學。”

文告說，教育部正在修訂12月5日發出的“介紹爪夷字”教學指南，並會遵照11月1日內閣的決定，即針對沒有家教協會的學校，讓董事部成為決策者之一。

文告表示，馬華總會長拿督斯里魏家祥日前在臉書指出，行動黨的盟黨誠信黨主席莫哈末沙布指早期的宗教課以爪夷文教導，而在國陣執政時代消失，還反問馬來社會是否關注此事？

“魏家祥不應該斷章取義詮釋莫哈末沙布的談話，因為莫哈末沙布指的是國小的宗教課。”

文告說，魏家祥在丹絨比艾補選時刻意用馬來文發表的記者會上，承認國陣在2015年即（馬華總秘書）拿督張盛聞擔任教育部副部長時，就已經有爪夷文書法的教學內容，馬華不曾反對爪夷文，因為視之為國家的文化寶藏。

“在補選結束後，張盛聞就用華文召開記者會，否認當初馬來文五年級課本第85頁的爪夷文教學內容；而（馬青總團長）王曉庭也在日前馬青代表大會中，用華文炮打爪夷文課題，而其馬來文演講稿卻隻字不提。”

文告指出，馬華只會在華文頁面反對爪夷文，卻在馬來文頁面表示不曾拒絕爪夷文，甚至多番澄清，扮演雙面人一目了然。