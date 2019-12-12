依僱主營業場所 48小時批換外勞證

（吉隆坡12日訊）人力資源部宣佈，將於下週三起修改更換外勞准證的程序。

人力資源部今日發表文告指出，該部非常重視和關注國內僱主在更換外勞過程中面臨的挑戰。

“在收取僱主的投訴和意見，人力資源部決定對勞工局頒發准證的程序進行了修改。”

文告表示，人資部將在不涉及調查勞工的情況下，根據僱主申請更換外勞的工廠所在地和有效性，簽發勞工准證。此外，一旦確認僱主的營業場所後，准證將在申請之日的48小時內頒發，較過去的14天內頒發准證縮減了大量的時間。

“外勞更換程序申請的新措施，將於2019年12月18日（週三）生效。”

文告指出，勞工局將在准證頒發後的一個月後跟進檢查，確保僱主遵守相關的勞工法令。

“如果發現任何僱主違反勞工法，將對僱主採取行動。”

新的外勞替換程序，將上載至勞工局網站jtksm.mohr.gov.my或www.eppax.gov.my。

人力資源部提醒僱主，有關修改僅涉及勞工局的條例；其餘部門包括移民局、一站式服務中心和內政部的程序則維持不變。

此外，儘管政府將在2021年1月1日強制落實“國際社會審計合規”（ISCA），但僱主也受促盡快執行此監督勞工條例和社會保護法律的附加機制。

“國際社會審計合規”是僱主的一種自我監管，將成為僱主申請外勞包括更換外勞的先決條件。