李文材：沒受致癌物污染 糖尿病藥安心吃





（檳城12日訊）新加坡衛生部及美國食品與藥物管理局日前發出警告，一種常用的糖尿病藥二甲雙胍（Metformin）可能被N-亞硝基二甲胺（NDMA）污染，不過衛生部副部長李文材說，大馬售賣的糖尿病藥沒受污染，病人可以安心服用。

日前，一名讀者在閱讀報章，發現她本身所服用的糖尿病藥也是含二甲雙胍（Metformin）後感到慌恐，更令她擔心的是，有關藥物是在政府診所取得。

由於此藥物是由政府診所提供，她擔心一旦藥物受可致癌物污染，極可能會禍害到許多病人。

她說，她向本報投訴是希望提醒有吃此藥的病人提高警惕，也希望衛生部調查並讓病人知道此藥是可以繼續安全服用。

“這是病人每天都要吃的藥物，如果相關二甲雙胍是對身體有害或受污染，長期服用極可能會損害身體。”

對此，李文材今日接受《光明日報》訪問時，人在國外的他透過whatapp回應說，有關在大馬市場售賣及在政府診所與醫院所提供的糖尿病藥可安全服用。

他指出，只有在新加坡售賣的Metformin糖尿病藥有受污染，大馬的沒問題。

另一方面，檳城消費人協會主席莫希丁阿都卡迪今日也發文告說，二甲雙胍是治療二型糖尿病的一線藥物，即首選藥物，英國國家衛生服務局也用它來治療多囊卵巢綜合征。

他指出，新加坡衛生部發現了這個污染情況後，下令把市面上的46種這類藥物當中的3種收回，因為發現它們的N-亞硝基二甲胺含量超過可接受水平。

他促請大馬衛生部對這種藥物進行調查和做出決定，因為這關係到我國360萬名第二型糖尿病人的安全問題。

他說，二甲雙胍是在2015年開始在我國推介，已知市面上可買到的約有20個牌子。