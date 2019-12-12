外國車自動通關獅城 明年起須先上網申請





（新山12日訊）明年1月開始，大馬注冊車輛入境新加坡的一週前，必須事先上網填寫登記表格及提交相關文件，才能到新加坡關卡的陸路交通管理局（LTA）辦事處取得自動通行卡（autopass）。

根据新加坡陸路交通局網站，為了響應綠化措施，自明年起，當局僅接受外國注冊車輛透過網上申請自動通行卡。

截至目前，我國注冊車輛依然可以直接到新加坡關卡的陸路交通管理局辦事處，申請自動通行卡。

在有關新措施下，車主可登錄網站www.onemotoring.com.sg/ivep/vepapp填寫申請表格，并附上路稅、車險、護照及入境卡等資料。申請者必須在入境新加坡的一個星期前，完成網上申請程序。

完成網上申請程序后，申請者可在入境新加坡時，到位于兀蘭或大士關卡的陸路交通管理局辦事處，繳費并取得自動通關卡。

盡管相關措施即將在不到一個月內開始落實，坊間仍有不少民眾沒有意識到這一點，但受訪民眾對于能夠上網申請自動通關卡表示歡迎，至少不必大排長龍辦理申請手續。

然而，一些受訪民眾也對新加坡當局全面推行僅接受網上申請的措施提出疑慮，認為或許會對一些不擅于使用新科技的民眾帶來不便。

受訪民眾希望當局可考慮保留原有措施，讓不懂上網的民眾可在柜台辦理申請手續。

另一方面，已擁有自動通關卡的我國注冊車輛，也可到網站www.onemotoring.com.sg/ivep/insureapp更新路稅及車險資料。