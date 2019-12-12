曹觀友：峇都交灣快飽和 高淵楣南明年拓工業區







（威南12日訊）檳州首席部長曹觀友指出，峇都交灣千多英畝的工業區規劃瀕臨飽和，州政府已在高淵楣南徵用數百英畝土地，以供工業延伸發展需求，最快明年可動工。

他說，儘管經濟疲軟，但在中美貿易戰爭中東南亞地區卻受惠，尤其峇都交灣工業區包涵工商業、屋業、教育和醫療樞紐等綜合發展項目，在這兩年來迅速達到飽和。

曹觀友今日為宜家峇都交灣分行第一期購物廣場15品牌購物中心主持開幕後，在記者會上如是指出。

他指出，檳州政府的發展策略是針對鄉鎮發展，他以峇央峇魯帶動峇六拜的發展為例，峇都交灣也是以此策略帶動詩布朗再也的發展。自1990年代以來，許多投資者和各集團與州政府一起發展峇都交灣，這是他樂以所見的。

“現在，我們有兩所外國大學、教育中心、跨國公司以及其他蓬勃發展的企業，在峇都交灣建立了基地。許多機構、政府部門和社區團體正在與檳州政府合作，以實現這一願景。目前檳州發展機構通過招標土地來吸引投資者，如主題公園或高爾夫球場，但目前尚未成功，但我們會不斷嘗試。”

他說，自宜家在今年3月開業以來，他見證了宜家如何與地方當局共同規划和推動發展，例如道路規划以方便各個企業到訪，為當地居民帶來的經濟發展和就業機會，以及促進檳城的旅游業發展。

“我樂見未來宜家的餐車及得來速服務，因為這將創造更多就業機會和及讓游客有更獨特的体驗。”

峇都交灣宜家購物廣場 15品牌進駐

宜家東南亞區董事經理克里斯丁魯克亞說，宜家在峇都交灣增添購物廣場，為峇都交灣社區帶來超過15個全新的品牌和概念，Harvey Norman、Sports Direct、Project Rock、Molly Fantasy和其他知名品牌敞開大門，為公眾帶來更多的購物選擇。

“這是宜家與馬來西亞Aspen集團合資組建的第一階段購物廣場，也是Aspen Vision City總體規劃的重要旗艦項目之一。在這擁有8萬平方呎的廣場租賃空間共分佈於4個樓層，零售擴展有望創造數百個就業會，同時也可成為峇都交灣社區生活的全新樞紐。”

出席者包括瑞典大使館副大使奧拉比巴、Aspen集團總裁兼首席執行員拿督慕力、集團副主席拿督斯里納西爾、檳州副議長暨雙溪峇甲區州議員阿瑪比利巴、檳州行政議員孫意志、峇都交灣區國會議員卡斯杜麗及武吉淡汶區州議員吳俊益等。