董教總28日華團大會 促取消爪夷文教學





（加影12日訊）董教總定在本月28日（星期六）董總召開全國華團大會，結合華社力量，促請政府聽取民意，取消在華淡小推行介紹爪夷文字單元教學。

董總主席陳大錦今日在董教總聯席會議上念出聯署聲明，並籲請各州董聯會在近期內召開董事部與家教協會特別大會，強烈抗議推行爪夷文字，以及收集各華小董事部與家教協會的簽名與蓋章。

聲明說，董教總堅持董事部必須擁有決策權，教育部必須即刻撤回爪夷文字單元教學指南。

聲明表示，董教總堅決不接受、不認同及不執行介紹爪夷文字單元執行指南（爪夷指南），因為它不僅違反了內閣議決和課程及評價標準文件（DSKP），也無視《 1996年教育法令》所賦予華小董事部的管理權力。

“教育部交給家長決定推行爪夷文字單元教學的舉動，不但撕裂華小內各族家長和學生的親善和諧關係，更是雙重邊緣化董事部與家教協會的權力。”

聲明指出，更嚴重的是，此例一開也導致董事部對華小的主權蕩然無存。

聲明表示，董教總在今天的董總與教總擴大聯席會議上也一致通過各項行動，以堅決捍衛董事部主權，並抗議教育部的荒謬之舉。

聲明說，董教總也吁請各華小董事部與家教協會將爪夷指南退回教育部，以示抗議。

陳大錦說，董教總召開全國華團大會主要是針對教育部發出的《2020年國民型學校四年級馬來文課爪夷文字單元教學指南》，因為這項指南漠視學校董事會的主權。

詢及董教總和教育部在此事件上是否還有協商空間，他說，董教總已於11月29日到教育部提呈備忘錄，要求該部將學校董事會納入是否在四年級馬來文課進行介紹爪夷文字的決策單位，但是至今未有回應，使他們感到非常失望。

“若教育部要會面，我們無任歡迎，這也是我們等待許久的。”

詢及董教總是否也如雪隆董聯會昨日促請教育部長馬智禮請辭，他說：“今日針對董總與教總擴大聯席會議聲明就好。”

出席者包括教總主席拿督王超群、秘書長陳清順、財政謝立意、調查研究及資訊主任彭忠良、董總副主席兼甲州華校董聯會署理主席楊應俊、董總副主席兼檳威華校董聯會主席李添霖、董總副財政兼丹州華校董聯會主席黃博諄、董總中委兼吉打華校董聯會財政陳貴源、董總中委兼雪隆華校董聯會主席蔡慶文。