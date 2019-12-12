【《富居檳城》新書推介禮】 陳煥儀：置業旅遊退休住 高素質慢活 歡迎來檳





（檳城12日訊）介紹檳城產業的《富居檳城》書籍正式推介，作者之一陳煥儀說，檳城作為與世界接軌的城市，相信檳城人有大器，提升自己把這個城市管理的更好，和充實自己才能與世界共同平行，面對世界挑戰。

她說，檳城有許多值得投資的理由，教育費、生活費、醫藥費、物價和房價等，都相對低廉，為性價比比較高的地方。

“如果想要放慢腳步，又想過著比較高素質的生活，可以投資檳城與檳城人一起建設這個城市。”

她昨日出席《富居檳城》新書推介禮致詞時，如此指出。此新書是由2位香港人李偉榮、脫苦海和陳煥儀撰寫，整理檳城置業樂活5R攻略，詳細分析移居檳城最要關注五大問題。

李偉榮說，檳城是個適合置業、旅遊和退休的地方。在近年來以及香港社會運動，讓香港人對移居檳城產生很大關注。

他說，然而卻發現對移居檳城的資料並不足，所以決定撰寫《富居檳城》，為香港人提供完整資料。

他說，撰寫書本只是個起點，未來會舉辦考察等，以及考慮出刊英文版本。同時，也會成立檳城香港商會，與雙方建立商業和友誼。

檳香港商會1萬捐華堂

他宣佈，以商會名義捐獻1萬令吉予華堂外，現場所售賣書本的收益也一併捐獻予華堂。

出席者包括檳州華人大會堂署理主席丹斯里陳坤海、財政黃長和、文學組主任林月絲、副主任拿督斯里李堯慶、華堂圖書館管委會主任鄭碧蓮、檳城潮汕友好協會主席拿督斯里許廷忠、檳城福商公會顧問拿督斯里周昌江、檳城楊氏公會顧問拿督楊清輝、檳城潮商公會主席林安宇等人。

曹觀友：明星移居加速推動

檳州首席部長曹觀友說，檳城匯集人文、建設和工業發展，也是個適合旅遊和退休後宜居之地。

他說，檳城也獲得許多媒體認可，並給予各種美譽。

“檳城是個有吸引力地方，最近媒體報導幾位香港明星移居檳城，是很有效的宣傳將檳城成為香港人的焦點，當然當今局勢也加速推動力。”

他希望通過這本新書，讓更多香港人了解檳城。

許廷炎：物價便宜語言相通

檳州華人大會堂主席拿督許廷炎希望透過《富居檳城》一書，讓大家知道檳城是個適合投資和居住的地方。

他說，檳城人的教育水平高，以及精通三語。除了主要的方言為福建話，也有不少人會講及會聽粵語。

“檳城在海陸空方面的物流及交通，也非常方便，是個非常理想的投資之地，居住方面也非常安全，最重要的是，檳城物價都很便宜。”