“三美是正常的” 妻申請庭令要接觸

（怡保12日訊）“我的丈夫是正常的，我想要跟我的丈夫取得聯系，他曾經答應要好好的照顧我。”

自稱是前國大黨主席敦三美威魯太太的59歲婦人美琳羅莎林，今日針對向怡保高庭申請臨時庭令，以便能夠無限制的接觸三美威魯，與律師團在內庭聆聽法官的審訊後步出高庭時，多次流淚哽咽的申訴自己的心聲。

這名婦人美琳羅莎林早前把三美威魯和兒子威爾巴里列為答辯人，同時，她也要求三美威魯繼續支付她每月2萬5000令吉的贍養費。

不過，怡保高庭法官哈欣韓沙今日擇定這宗案件於1月17日繼審。

根據《自由今日大馬》，美琳羅莎林也要求法庭頒布臨時庭令，以便可自由接觸三美威魯。

三美威魯現年83歲，也是前工程部長，曾擔任國大黨主席31年。

據報道，美琳羅莎林之前也入稟法庭起訴三美威魯父子，申索高達2000萬令吉賠償。

美琳羅莎林在入稟書中自稱是三美威魯的伴侶，並稱在1981年就和三美威魯締結“準夫妻”（quasi-spousal union）關系，並提供文件證明說詞。

根據報道，美琳羅莎林控訴，三美威魯的兒子威爾巴里在2017年掌控其父親財務後，就停止支付其原本應得的生活費和其他費用。

美琳羅莎林目前居住在怡保，而她的代表律師是日落洞國會議員雷爾和拉美士西華古瑪。

周一，威爾巴里向《當今大馬》證實，已在12月2日於吉隆坡高庭入稟訴訟，尋求法庭裁定三美威魯有精神障礙，無法自理事務。

他解釋，之所以會入稟這宗訴訟，有兩項原因，其一就是父親和自己遭美琳羅莎林起訴。

根據財經日報《The Edge》報道，威爾巴里在訴狀中，把三美威魯列為唯一的答辯人，並要求法庭根據《2001年精神健康法令》第52條文，裁定父親是否精神障礙者。

這條法令第52條文闡明，法庭可以在訴方申請下，召開調查法庭，查明一人是否患有精神障礙。同時裁定患者的財產歸屬、親屬身份以及患者患病的時間。

根據規定，只有親屬或部長委派的公務人員才能成為訴方。