匪黨鎖定無鑰匙啟動系統 4州偷車總值500萬





（吉隆坡11日訊）警方日前北上南下展開行動，逮捕9名專偷無鑰匙啟動系統轎車的“阿忠”偷車黨成員，揭發他們逾半年來在4州犯下20宗案，至少偷走17輛約500萬令吉的豪華轎車及休旅車。

警方相信這批賊黨仍有殘黨在逃，呼吁民眾提供情報。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天在冼都警區總部召開記者會指出，警方接到一名華裔事主投報其豐田Vellfire休旅車於上月6日凌晨，在甲洞武吉馬魯里花園失竊，損失約40萬令吉。

“警方隨即展開調查並展開2項逮捕行動，分別於上個月25至28日，及本月2日至4日，在吉隆坡、雪州、馬六甲、森美蘭州、柔佛和吉蘭丹，陸續逮捕8男1女，9名嫌犯（25至53歲）。”

他說，落網嫌犯中有6名是華裔，當中有5男1女擁有多項犯罪紀錄，而36歲的華裔主腦“阿忠”，更因偷車累累而被列入警方通緝名單。

馬茲蘭說，警方也在行動起回17輛市值約500萬令吉的失車，包括凌誌及本田HRV休旅車各3輛，CRV休旅車、Land Cruiser越野車和思域轎車各2輛，以及豐田Estima、佳美、雅閣和三菱Triton貨卡。

他指出，警方發現該黨自今年5月開始活躍犯案，涉及全國20宗偷車案，分別是吉隆坡9宗、雪州7宗、柔佛3宗和森美蘭一宗。

馬茲蘭說，警方援引刑事法典379A（偷車）、411（藏有贓物）和414條文調查此案，並正在追緝殘餘匪黨的下落。

他呼籲知情者聯繫警方提供情報，可致電吉隆坡刑事調查組03- 2146 0670。

用電子鑰匙複製機 5至10分鐘偷1車

馬茲蘭指出，嫌犯是專業偷車賊，使用電子鑰匙複製機，5至10分鐘便能偷走一輛數十萬零吉的轎車！

“這夥偷車黨專找昂貴及使用無鑰匙啟動系統的轎車，手法是在目標車安裝追踪器，一旦轎車停在開放空間，便趁機下手偷車。”

馬茲蘭說，偷車黨使用萬能鑰匙開車門後，再進入車內利用電子鑰匙複製機和新鑰匙讀取轎車電子資訊，繼而成功複製新車匙。

“嫌犯得手後便關閉轎車的的全球衛星定位系統，並使用工具改變車盤號碼再脫售到他州，不僅讓車主無從找車，也避開了執法機構的調查。”