驗身份 更新護照唱國歌 檳移民廳稱正常







（檳城11日訊）唱國歌驗證自己的身分！臉書流傳貼文，一名婦女指前往更新國際護照時，移民廳官員要求她唱國歌，而讓她感到一頭霧水。檳州移民廳主任胡斯尼說，雖然要求唱國歌驗明身分不是標準作業程序，但執勤官員若懷疑申請護照者為外籍人士，絕對有權要求對方唱國歌或講國語驗證自已的身分。

這名婦女是日前前往雪州萬津移民廳更新國際護照時，被官員要求她唱國歌，而讓她感到錯愕，並在臉書分享這個經歷，引起關注。

檳州移民廳主任胡斯尼今日接受光明日報詢問時說，雖然要求唱國歌不是移民局的標準作業程序之一，但執勤官員若懷疑申請護照者為外籍人士，則有權要求對方唱國歌或講國語驗證身分。

“執勤官員此舉動是沒有錯的。”

非標準作業程序

他說，要驗證申請者的身分，最簡單的方式就是要求對方唱國歌或與官員以國語交流。

他以移民廳和陸路交通局早前進行取締行動（Ops Khas）的經歷為例，一名被截查的泰裔女子，因官員懷疑她不是大馬國民，於是要求她唱國歌，但對方唱不出而露出馬腳，身分被識破。

在今年9月，也有中國女子拿著大馬卡到移民廳申請大馬護照，同樣因為一句國語都不會說而引起移民廳官員懷疑，從而揭發高級官員涉及35萬令吉販賣大馬卡案件。

這名女子介於25至30歲，當時是拿著大馬卡前往檳州詩布朗再也移民廳申請大馬護照，可是移民廳官員用國語與她溝通時，她只是一味微笑，全程並沒回答任何問題，令人起疑。

消息說，移民廳官員檢查發現中國女子的大馬卡是真的，因此前往警局報案，警方較後展開秘密行動逮捕數人，揭發這宗涉及35萬令吉的買賣大馬卡案件。警方循著線索追蹤下去，最終揭發有20名國民登記局高官涉嫌串通外人，出售大馬卡及出生證明証件。

武吉阿曼刑事調查部總監拿督胡茲爾當時發文告指出，該批嫌犯涉嫌裡應外合，收取10萬至60萬令吉為“客戶”定製大馬卡、出生證明，經過警方3個多月調查，全部嫌犯都在落網後，在《2007年反人口販賣及人口走私（2010年修訂）法令》、2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）延扣助查。

警方當時共扣捕20名涉案嫌犯，其中包括10名來自本土華裔男子、5名巫裔男子、1名印裔男子、各一名華裔女子與巫裔女子，以及2名中國籍男女、年齡介於32歲至72歲。他們身分包括買家、賣家、跑腿、中間人，也起獲電話、電腦、多本護照、身分證、以及現款逾3萬8340令吉。