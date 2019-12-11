【玻州議會】非土著無法購屋遷外州 顏艾菱吁重審州房屋固打

（加央11日訊）英特拉卡秧岸州議員顏艾菱促請州政府重新審查州內房屋固打制，以解決非土著因為不能滿足購屋需求而遷居或購買外州房屋的問題。

她說，玻州尚有2萬6078間新房屋尚未售出，主要是因為土著70％、非土著30%的固打制所致，然而州政府卻還要繼續推動更多的房屋工程。

顏艾菱今日在玻璃市州第14屆第2季第3次立法會議參與財政預算案辯論環節時說，房屋固打制也是阻礙建筑業成長的因素之一。

“因為非土著購屋需求無法獲得滿足也形成非土著房价飆升，最終導致許多買不起房屋的非土著移居他州。”

房屋固打阻建築業成長

顏艾菱也重申，她提出該項建議不是因為種族原因，而是為了加強和諧及多元文化社會發展，以便更有效促進屋業發展。

顏艾菱建議州政府委任非土著進入玻璃市州非穆斯林膜拜場所技術委員會和非穆斯林膜拜場所小組委員會。

“如果僅以邀請的身份列席會議，他們將無法提供建設性的觀點和意見，因此委員會做出明決策也許會引起爭論或不滿。”

另外，她也針對日前境內100名志愿警衛團成員接獲被解雇或結束站崗的函件作出解釋，包括會否獲得賠償金等，避免涉及團員因失去工作沒有收入而影響日常生活操作。

廉正官入駐辦事處 大臣：不明確

玻州大臣拿督斯里阿茲蘭重申，在反貪會沒有對安排“廉正官員”進駐大臣辦事處措施作出明確的說明之前，州政府不會作任何決定或回應。

他說，反貪會有意推行該項措施前，應拜訪或征取各州政府的意見，避免倉促落實后卻不能獲得州政府的配合與合作。

他今日在立法會議休會時，在議會廳走廊針對3名希盟州議員阿斯魯（仙納區）、阿贊（玻州港口區）及顏艾菱一致建議大臣讓反貪會“廉正官員”進駐大臣辦事處一事時說，州政府至今沒有接到反貪會推動該措施的相關匯報。

大臣也反建議反貪會，若要加強廉正及打擊貪污，也應該安置“廉正官員”在部長及政府機構首長等辦公室，而不是州政府而已。（CSH）

66.5萬援金存天災信托

玻州福利委員會主席魯翟尼透露，聯邦政府通過國家天災管理機構已發放140萬令吉充今年7月間受風災影響的災黎援助用途，其中116萬7000令吉作為房屋維修，其余23萬3500令吉為補助金。

“州政府也撥出9萬8300令吉填補補助金，同時也動用7萬2900令吉作為日常食物援助用途。受惠災黎也經在8月13日及9月6日領取援助金。”

他補充，由于國家天災管理機構撥出的援助資金不是一次性發放，因而至今還剩余66萬5710令吉，該筆款項也經存入天災信托賬戶。