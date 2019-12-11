大馬變中國網騙基地 內長：違者必受對付

（布城11日訊） 內政部長丹斯里慕尤丁說，中國詐騙集團以大馬為基地，進行網上詐騙和非法賭博的活動已引起大馬的擔憂。

他指出，移民局之前在賽城逮捕680名涉嫌網上詐騙活動的中國人，看似有中國人將大馬作為詐騙基地的趨勢，政府嚴正看待，而且如果證明基地轉移，違法活動必受對付。

他說，網上詐騙活動如澳門騙局和網上賭博等也已引起東盟國家的關注，並受到監察。

他今日在為赴東海岸和南部進行災後賑災的車隊主持揮旗後，針對警方在怡保逮捕40名涉嫌進行線上詐騙的中國人，懷疑從基地從賽城轉到怡保的問題，如是回應。

另外，針對獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）法案展延二讀問題，他說，這項法案已有了定案，目前由國會法案事務特委會與相關方面包括警方進行洽商，預料會在明年3月可以提呈國會尋求通過。

他認為還有望可以通過， 因為相關方面並非反對到底，而是有一些條款需要調整，以便更公平和公正。

不過，他並沒有闡明什麼條款需要修正，不過，他坦承當局接獲來自警方和其他組織的一些看法，需要一些時間去解決。

針對調查人權委員會報告指警方政治部涉及牧師許景誠和社運份子安里仄末事件的6人特工隊的調查期限將屆滿問題，他說，特工隊理應完成了調查，並會把報告呈交上來。

不過，他尚不確定報告是否已準備好和已提呈，一旦接獲報告，他會公布調查結果。（