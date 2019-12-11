高架橋打造文藝特區 高淵新打卡地點





（威南11日訊）曠地荒置好可惜，高淵高架天橋下的空地將會打造成民眾空間“文藝特區”，已經上漆的橋墩和橫樑，五顏色彩頓成高淵區很棒的打卡地點。開車經過高淵高架公路天橋下，你會發現橋墩橫樑已經被美化穿上七彩炫妝，煞是亮麗。而在爪夷區州議員方美錸的臉書上，也在宣傳和呼吁民眾提呈建議，將這個地方打造成活力四射的休閒公園。

計劃料耗6個月

有關空曠地段連接至雙溪達溫路口交通圈及貨船地標，面積約半依格多，暫時命名為“高淵天橋文藝特區”計劃。方美錸估計，此發展項目需要半年時間，明年6月市民就可以來“文藝特區”休閒和辦活動。

方美錸今早在威南新村發展官吳宗海、高淵社官會主席杜建慖陪同下召開記者會，發佈“高淵天橋文藝特區”的發展內容。

他說，高淵市區內能讓民眾進行小型活動的地方並不多，而高架公路橋下的空間很寬闊空曠，又有樹木綠陰，廢置著很浪費，若能美化規劃善用，可以打造成一個休閒空間。

“而且，若能以文化和藝術活動替代消費商業性休閒活動，達到促進親子關係的效益，同時善用廢置空間，一舉多得。”

方美錸是在3個月前與公共工程局、威省市政廳、高淵社管會、高淵區國會議員服務中心前來視察環境，工程局並沒有反對“文藝特區”計劃，唯強調不可以破壞橋樑建築物，如在橋墩上安裝任何物品和燈飾。

方美錸說，此計劃將會配合私人界的贊助商、設計師，模式還在探討和設計中。他已經動用撥款1萬5000令吉進行上漆和拉電線裝照明燈，油漆有人贊助，電線工程在明天展開。由於經費有限，他將會尋求贊助商以及高淵國會議員拿督曼梳，一步一步建設文藝特區。

“高淵有火車站，但沒有規劃好系統連接市區，導致在高淵停站的人不會下來高淵，其實天橋下有一條走道接連火車站，可以研究火車站到市區的連貫走道，來帶動高淵發展。”

在計劃中，天橋下的入口會關閉，民眾需從高淵東海園花園進來這裡。市政廳會規劃停車位，花園住宅內也有一些地方可以泊車。方美錸也會寫信給有關當局，要求借用油站後面的空地充當停車位。

針對“文藝特區”會不會成為喝酒場所，方美錸表示其實住宅花園內也已經面對這個困擾，唯有執法才能解決問題。

他強調，一個地區必須平衡發展，要修路、解決水患，藝文活動也不能夠被忽略。