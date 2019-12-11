家長簡單多數決定爪夷文教不教 吉華小開學將派問卷







（亞羅士打11日訊）吉打州華小已經接到教育局指示，在下個月新學年開學時，分派四年級國文課爪夷文教學問卷給家長，並於1月15日前收回所有問卷，以家長的簡單多數（51%）決定是否教授爪夷文。

尚未接官方文件

吉州教育局是於日前在華小校長社交媒體群組發出上述指示。

不過，教育局並沒有說明問卷的相關細節，如教育局會在什麼時候發放問卷給校方，以及問卷的內容等。

據悉，各華小校長只是在社交媒體群組接到指示，尚未接到教育局官方文件，所以暫時還未通知家協。

數家協稱未接通知

光明日報記者今日聯系哥打士打縣幾所華小的家協主席，他們皆異口同聲說沒有接到校長通知此事。

不過，有些校長已經獲得內幕消息，即該問卷必須由校方負責設計，再自行打印後分派給四年級學生家長簽名。

州內一個華小教育組織已設計了華文及國文版的問卷模式讓各校校長參考。

据了解，有關指南有闡明，這問卷必須由華小的家教協會主席的名義發給家長，以收集家長的意見，是否支持。

戴金海：問卷待董家協過目

吉北多皆文德華小家教協會主席戴金海說，該校校長昨天通知董家協此事，校方也已經做好問卷模式，讓董家協過目。

他說，吉北區有數所郊外區華小友族生超過50%，而該校則以華裔生居多，相信大多數家長會簽署反對在該校推行爪夷文單元。

浮羅交怡明南華小家教協會主席林華輝說，該校馬來學生超過50%，不過，並不是每名馬來學生家長都同意推行爪夷文單元。“我們之前有咨詢馬來學生家長的看法，有些家長認為學習爪夷文對學業沒有幫助。”