“反對浮羅池滑社區建酒店” 居民：高20層影響生活品質





（檳城11日訊）獲悉擁有200間客房高20層的經濟酒店將建在住宅區內，浮羅池滑3個住宅區的15個居民代表，今早到浮羅池滑區州議員李俊杰服務中心投訴，並代表173單位居民反對上述計劃，指該計劃不適合建在住宅區及會對社區造成影響。

李俊杰對記者說，基於此計劃遭附近居民反對，他允諾協助居民向發展商與檳島市政廳尋求協商空間。據他所知，此計劃目前處於申請規劃發展階段。

居民代表黃美菁說，此計劃比3個住宅區的所有建築還高，且距離住宅區只有20至25呎。

“這太靠近民宅了，日後24小時投入營業恐會對社區帶來各種影響，包括環境治安、居民隱私，其5層停車場也會增加車流量，帶來噪音、交通安全與堵塞問題，垃圾站也將影響環境衛生。”

她說，居民於今年11月1日收到檳島市政廳的來函通知，也邀請居民出席於12月3日在光大舉行的聽證會，當時發展商與繪測師有在場，但事後並無下文也沒與居民對話。

“在收到信的5天後，正式以書面提出反對的居民包括Bellisa公寓60單位、Arcadia公寓14單位及雙層半獨立房子4單位。”

雙層半獨立式房子的居民代表方程任希望，在該計劃落實前，李俊杰可關注並協助居民向當局反映居民反對的聲音。