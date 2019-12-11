喝到假貨5女腹瀉 貿消局2店起夜來香膺品







（檳城11日訊）5名女郎疑飲用女性保健品“夜來香”（Harum Malam）的膺品後腹瀉肚痛，到該公司的臉書投訴，該公司懷疑市面上有假貨而向貿消局舉報。檳州貿消局昨日展開行動，在武吉占姆一帶2間商店充公57瓶假夜來香。

檳州貿消局副主任兼執法組主任陳進松今早召開記者會時說，“夜來香”這個健康產品生產售賣已經有近10年，效用是消除身體的異味，一般都是女性顧客購買，售價是32令吉一瓶。

他說，有關公司日前接到顧客的投訴後，先行展開調查，懷疑市面上有假貨後向貿消局舉報。

檳州貿消局在搜集情報後，9名執法員昨天下午2時展開取締行動，充公57瓶市價近1596令吉的假“夜來香”。

陳進松說，取締行動中沒拘捕任何人，業者表示不知所售賣的“夜來香”是假貨。無論如何，該局會跟進追查貨源。

他說，假“夜來香”的售價和真品價格便宜近半，每瓶只賣18令吉，味道和顏色和真品有差，但最直接的區分方式是掃描產品上的條紋碼就能確定真品或假貨。

他呼吁公眾勿貪便宜而盲目消費，應該確保產品的安全性或來源後才購買。

陳進松說，該局非常重視此案，因為飲用假貨會對人的健康帶來嚴重的影響。他呼吁公眾，若有任何投訴可直接向該局投訴，或到生產商處投訴。