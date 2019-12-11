商二代：暢銷靠我爸 王力宏太老遭解約







（北京11日讯）革命情感讲爽的！

明星代言这如今这个时代是屡见不鲜的事情了，但是能签约20年代言的明星真的是凤毛麟角，而王力宏从1998年到2018年，代言中国品牌娃哈哈矿泉水至今20年了。王力宏坦言说1997年的娃哈哈在中国很有名，当时的他只是一个刚刚出道的新人。“他们找到我，给我了机会，我要感谢他们。所以至今他的代言费依旧维持当年的20万人民币（约12万令吉），一分钱都没涨过。”以目前王力宏代言其他品牌收1200万台币（约163万令吉）的身价，12万根本就是“报恩价”。

在2017年娃哈哈30周年活动时，品牌创始人宗庆还亲自给王力宏颁了沉甸甸的金钻代言奖杯和荣誉员工称号，表示自己很传统，更重要的是王力宏很勤奋。而这种合作还会继续下去，但是，王力宏感恩是一回事，今年娃哈哈创始人宗庆后准备卸下重任，他的女儿宗馥莉也正式进入娃哈哈品牌公关部，让所有人没想到的是，她上任后的第一件事是和王力宏解约，让大家包括王力宏非常惊讶。

宗馥莉直言不讳说明了与代言人王力宏解约的原因。“因为他（王力宏）老了、年纪大了，审美疲劳。”据了解，宗馥莉是宗庆后的女儿。以前曾有人猜测，王力宏能与娃哈哈合作20年，是因为宗馥莉喜欢王力宏。对此，宗馥莉声明。“我不喜欢王力宏，我可以澄清一下。”宗馥莉还说娃哈哈矿泉水之所以会畅销，原因也不在于代言人，而是“我爸”。

对于宗馥莉的说法，让很多王力宏的粉丝都没法接受，但也有一方表示审美疲劳是存在的，但是王力宏近几年虽说热度没有之前高了，总体而言还是华语乐坛的中流砥柱，没有绯闻，还热爱公益事业，是非常优质的偶像，此次解约，对品牌来绝对不是一件好事。