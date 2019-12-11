免被馬共思想誤導 雪蘇丹吁民熟讀歷史





（巴生11日訊）雪州蘇丹沙拉弗丁殿下諭令，人民必須熟讀和深入了解建國歷史，以免被馬來亞共產黨反殖民的鬥爭思想誤導，而偏離歷史真相。

殿下表示，盡管馬共被指反殖民，可是馬共的鬥爭思想並非建立在君主立憲制基礎上。

“我們不能忘記和抹殺國家安全於40至70年代，被馬共所威脅，尤其安全部隊包括警方和軍人為捍衛國家主權和尊嚴時所做的犧牲。”

殿下今日配合慶祝74歲華誕，在巴生阿南沙王宮舉行冊封儀式致詞時指出，當時遭共產黨殘忍殺害的還有巫裔、華裔、印裔及其他種族同胞，他們都活在恐懼之下。不只，不少村莊和警局都被襲擊。

“人民必須了解這段歷史真相，這樣才不會被馬共鬥爭事跡所誤導，而偏離歷史真相。希望不要再有人搞不清馬共鬥爭歷史，反而還崇拜他們的領袖。”

另一方面，雪州蘇丹沙拉弗丁殿下呼籲，人民都應該互相尊重和顧及各族之間的敏感課題，尤其勿插手他族的宗教事務。

殿下指出，持有不同宗教信仰的人民，只要不去插手其他宗教信徒的事務，各族之間就會和諧。

“我們多年來所建立的團結，不應該因彼此間的互相猜疑和失去宗教及種族間的尊重，就被毀掉。”

殿下指出，不同種族和宗教的人民要和諧，不過這需要各族之間作出妥協和謙讓才能達致目標。

另外，殿下也提醒，州內政治人物需多關注民瘼， 尤其百物上漲問題， 人民生活負擔沉重。 政治人物應積極地提供服務， 尤其多拜訪清貧家庭。