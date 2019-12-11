【簡單多數決定推爪夷文】 張盛聞：僅家長決定將製造分裂 董事部應有決策權

（吉隆坡11日訊）馬華總秘書拿督張盛聞呼籲華小董事部、各州董聯會及董總挺身而出表達心聲，讓教育部把華淡小學習爪夷文的主權交回給董事部來決定。

他希望教育部副部長張念群履行之前的承諾，確保由家長及董事部決定是否要學習爪夷文，而不是現在以簡單多數（51%）決定是否推行爪夷文。

他今日召開記者會表示，以簡單多數（51%）決定是否推行爪夷文的方式，會使到學校進入嚴重的分裂。

他也希望那些所謂支持華教的部長發揮他們在內閣的能力，尤其是內閣中有6位行動黨的部長。

他也鼓勵在全國各地董事部內的馬華黨員，公開發表意願，以示支持。

他認為，華小董事部在這一次完全被邊緣化，已經徹底失去了華小的自主權，若真的要推爪夷文，也應該要將董事部列為決定的單位之一。

張盛聞重申，馬華的立場，由始至終都是認為教育部不應該在華淡小強制性推行爪夷文，若教育部認為這能夠提升華淡生對學習馬來文的興趣，能夠採用選修課（elective）或課外活動的方式去推行。

他抨擊，如今教育部最新的指南提出以簡單多數的方式決定華淡小是否學習爪夷文，與張念群之前的說法有很大的出入。

“她之前說教或不教，老師可以決定，後來說若家長反對，就不學習，甚至在與華教團體對話時，不斷強調不用學習、不用考試、可以不學、可以不教，一直在安撫華社的心。”

他說，事實上張念群只是在打發華社，因為指南所提及的內容與之前的說法並不相符，尤其是一旦在學校沒有在14天內交回問卷，即代表學校同意學習爪夷文。

他質問，現在已經進入學校假期的階段，在這個時候派發指南，並規定只有14天的時間呈交回條，是什麼時候開始算14天呢？

列DSKP 未來或會考試

張盛聞指出，張念群在之前的言論中，不斷強調爪夷文是在他擔任教育部副部長的時候就開始推行的，但事實上，在華淡小五年級的國文課本中，僅僅是介紹我國各民族書法的樣貌，除了爪夷文之外，也有介紹華文及淡米爾文的書法。

“這個是書寫藝術（Seni Tulisan），而現在出現在四年級國文課本中的是趣味語文（Seni Bahasa），完全是兩種概念，並不能說以往出現過一頁的爪夷文，就認為這是當年我們打開的一個缺口，這是完完全全的兩種概念。”

他說，況且爪夷文已經被列入“課程及評價標準文件”（DSKP）以內，其中的Pentaksiran（評估）意味未來會出現在考試。

他指出，從最新的指南看來，只要今年四年級的學生決定要學爪夷文，那接下來五、六年級的學生都必須要學，然而五、六年級國文課本中的爪夷文會有多少頁、會有多深，沒有人知道。

“我們再次呼籲教育部，在這一刻撫順民意，課本既然已經印好了，我們也沒有辦法阻擋，那就讓華淡小不用學習這個單元，一勞永逸，不要出這些使到我們更混亂的指南。”

出席者包括馬華教育咨詢委員會主席鄭燿民。