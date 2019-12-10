不會在峰會前 敦馬強調會交棒給安華

（吉隆坡10日訊）雖然公正黨主席拿督斯里安華面對新的性侵指控，但首相敦馬哈迪聲稱，他必會遵守承諾交棒給安華，但不會是明年11月以前。

他接受路透社專訪時披露，大馬將在明年11月承辦APEC峰會，因此他不會在峰會前交棒給安華。

“對我來說，我會退下也會交棒給他。如果人民不要他，那是他們的事，但對于這項承諾我會做好我的本分，無論什麼（針對安華的）指控，我已許下承諾，我就會信守承諾。”

詢及馬哈迪會否在2020年12月交棒時，馬哈迪則表示：“到那個時候，我們會再看看。”

此外，已是94歲高齡的馬哈迪聲稱，目前的工作量不會令他感到非常疲累，因為他的工作為他帶來滿足感。

他嘗試做一些簡單運動，主要是維持体重，他過去30至40年都是62公斤，沒改變，而且吃得不多，當一种食物很好吃時，他絕對不會過量。

此外，馬哈迪希望盡快与高盛集團（Goldman Sachs）在一馬發展公司（1MDB）案件中達致庭外和解，但他認為這家銀行獻議的10億多美元賠償金太少了。

賠償金協商中

他表示，我國要求的賠償金是75億美元，協商工作仍在進行。

大馬政府起訴高盛及該集團17名現任及前任董事，指他們在价值65億美元的債券交易中誤導投資者，協助1MDB籌募資金。

路透社要求高盛集團作出回應，但遭拒絕。

不會同意與劉特佐和解

馬哈迪表明，他不會同意与1MDB金融丑聞的關鍵人物劉特佐達致任何和解。

他解釋，我們認為他非常有罪，我們有證据。我們要依法處理（劉特佐）。

他也表示，我國當局与劉特佐及他的代表毫無聯系，也不知道他目前身在何處。