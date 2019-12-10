釋惑 公開市場售賣年餅 標籤只須列6資料

（檳城10日訊）凡在商店或市場公開售賣的包裝年餅須貼上標籤的規定引起熱議，部份商家擔心過程繁瑣且大幅增加成本。不過檳州衛生局執法組主任王勇元指出，當局要求的只是基本食品標籤，也不會對成本造成太大影響。

王勇元今日接受《光明日報》記者訪問時說，當局所要求的基本標籤資料只有6資料，即食品名字、所使用材料、重量、生產公司、糕餅製作者或分售者的名字、地址及保鮮期，這些基本資料是製作者本來就懂及不難準備的。

他指出，若嚴格執行1985年食品條例，所有銷售的食品都需要貼上食品標籤；但如果家庭式製作的年餅是直接把賣給鄰居或朋友，沒有在店面或市場公開擺賣，執法則難以涵蓋。

“商家及糕餅製作者只需把上述資料列出，不一定要印在漂亮貼紙上，列在A4白紙也可以，然後貼在糕餅容器上，糕餅即可在推出市場公開售賣。他們也無需提呈給衛生局審批，衛生局也不會收取任何費用。”

他補充，食品標籤資料須以馬來文書寫，商家及糕餅製作者也可額外加入華文、英文等語文。

“當然，若商家及糕餅製作者要把食品送往化驗，以在標籤上也可列出碳水化合物、蛋白質、脂肪等營養成份，我們也無任歡迎。”

王勇元指出，要求商家及糕餅製作者為食品貼標籤並非刻意為難，也並非只針對農曆新年年餅，而是所有包裝涵蓋所有食品。目的是要保障消費者的權益，為食品貼標籤也提高消費者對該食品的信心，方便追溯食品製作源頭。

他說，此條規早列在1985年食品條例裡，當局之前是把違例者提控上庭，一旦罪成最高罰款為1萬令吉；之後在2017年才把條例修改成無需上庭，最高罰款為3500令吉。

掌管食品安全及品質事務的檳州衛生局副主任古娜菲莎受訪時說，農曆新年將近，近期有不少商家或年餅製作者到位於檳城光大37及38樓的檳州衛生局查詢食品標籤的事宜。

她歡迎欲知詳情的商家或年餅製作者前往檳州衛生局查詢，衛生局人員將免費教導如何準備食品標籤。

檳州首席部長政治秘書鄭來興發文告說，他日前在一場宴會上分享有關在食品安全法令的2017年修正案下，售賣包裝年餅需注意事項，卻遭到馬華及民政黨領袖炒作。

“我並不是法令的宣佈者，也沒有任何推卸責任的意思，當晚我分享相關課題是應有關公會的要求，所以特地向官員確認及尋找資料，以讓民眾瞭解此課題，同時留意及學習如何應對以免觸法而被罰款。”

他重申，在家自製的糕餅若直接售賣是不需要貼標籤，但如果在商店售賣就須有標籤。

他補充，該標籤並不需向政府申請，也不需繳付費用，貼標籤的意思是指，比如民眾可以自制有列明基本資料及製作地點的小貼紙，貼在包裝好的糕餅後，就可以交給商店售賣。

“凡事都有兩面，一方面有人認為被刁難及麻煩，但也有人認為可保障消費者權益，貼上有地址的標籤也可讓有意多購買的朋友知道如何聯絡商店購買更多的包裝糕餅。”

他說，原本是一番好意卻遭馬華檳州主席拿督陳德欽及檳州民政黨主席胡棟強見縫插針，炒作此課題。

“這個課題引起民眾的熱議證明了仍有許多人不瞭解這個課題，我呼籲衛生部先通過教育方式向民眾傳達相關法令需遵守的規則，並暫緩執法行動，以讓民眾及商家們有足夠的時間做好準備。”

他建議，民眾如果有任何不明白的問題，可以到位於光大37樓的州衛生局查詢，他也希望反對黨停止炒作此課題。

年餅貼標籤好處多 製作者：助宣傳

家庭式年餅製作者林淑婷說，為年餅貼上標籤其實有多重好處，不僅是為符合衛生部條例，也能達到宣傳、提供消費者信心及自我保護的作用，過程沒有想像中的難，費用也沒有想像中的高。

林淑婷說，她與母親製作家式年餅已有約20年，過去都沒為年餅貼上標籤，且以為貼標籤很困難及會大幅提高成本，直到數年前因欲把年餅擺放在超級市場售賣，才被得知公開擺放售賣的食品都需貼上標籤。

收費約200元

她當時就決定直接做一個比較完整的食品標籤，即包括營養成份表的標籤。把一件年餅樣本送往食品化驗中心化驗營養成份，收費約為200令吉。

“200令吉看似相當貴，但只需化驗一次，如果你的食譜沒大改變，此營養成份標籤就接下來幾年都可以繼續使用，長期而言還是有好處的。”

她續說，至於打印標籤貼紙的費用約每張10至20仙。她指出，有了食品標籤不僅能提高顧客信心，透過轉贈受到年餅的人，若覺得好吃也可透過標籤貼紙上的聯絡方式，直接訂購。

“之前有友族同胞在朋友贈送下收到我的年餅，對方對食品成份有所顧慮，於是就透過標籤貼紙上資料聯絡上我。了解後對方不僅安心食用，還向我多訂購幾罐。”

她補充，遵照條例中的規定，包括列出可能引發敏感的成份，比如蛋、無麩質（Gluten），如果食用者發生狀況，商家也能自我保護。