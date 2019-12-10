疑面對離婚壓力 華裔男18樓墜斃

（馬六甲10日訊）懷疑面對離婚與精神壓力，44歲華裔男子今早7時許從日前下榻的一家甲市酒店的18樓一躍而下，當場斃命。
死者是陳秋興（譯音），來自烏絨巴西。
甲州中央警區副主任萊依斯表示，這起墜樓案大約在今早7時41分於甲市某酒店發生，由一名酒店員工揭發，警方接獲投報後到現場展開調查。
“初步調查，男子在本月7日已下榻有關酒店至今日，警方也在其入住的客房發現，陽台門窗被打開，附近也置放一張紅色的椅子。”
他說，死者相信是面對離婚壓力，並且有服食鎮定劑。案發現場為酒店後巷，現場有3架閉路電視，死者被發現是從18樓墜下。
他表示，死者遺體較後已被送往甲州中央醫院剖驗，等待死者家屬為其辦理領屍手續。
給生命多一次機會
檳城心靈扶助協會
電話 / 04-2811108、04-2815161
周一至周五 / 3pm～12am
檀香愛心福利中心
電話 / 04-6429429
周一至周五 / 1pm～6pm；7pm～9pm
溫馨苑
電話 / 04-2109923、04-2109925
周一至周五 / 10am～12pm；1pm～3pm
周六 / 2pm～5pm
D'Home 精神健康協會
電話 / 04-6434432（英文面談預約）
周一至周五 / 9am～12pm
檳城基督徒關懷協會
電話 / 04-6567840（英文面談預約）
周一至周五 / 10am～3pm
馬來西亞博愛輔導中心
電話 / 04-2280709（檳城分會）
周二至周六 / 9am～6pm
光明日報