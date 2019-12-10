疑面對離婚壓力 華裔男18樓墜斃





（馬六甲10日訊）懷疑面對離婚與精神壓力，44歲華裔男子今早7時許從日前下榻的一家甲市酒店的18樓一躍而下，當場斃命。

死者是陳秋興（譯音），來自烏絨巴西。

甲州中央警區副主任萊依斯表示，這起墜樓案大約在今早7時41分於甲市某酒店發生，由一名酒店員工揭發，警方接獲投報後到現場展開調查。

“初步調查，男子在本月7日已下榻有關酒店至今日，警方也在其入住的客房發現，陽台門窗被打開，附近也置放一張紅色的椅子。”

他說，死者相信是面對離婚壓力，並且有服食鎮定劑。案發現場為酒店後巷，現場有3架閉路電視，死者被發現是從18樓墜下。

他表示，死者遺體較後已被送往甲州中央醫院剖驗，等待死者家屬為其辦理領屍手續。

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