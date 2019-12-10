吳添泉：爪夷文教學指南 “分裂華小破壞和諧”

（吉隆坡10日訊）華總會長丹斯里吳添泉認為，除了董事部地位被邊緣化，教育部推出的四年級馬來文課爪夷文單元指南的新規定，將對擁有馬來學生( 家長)的國民型小學，尤其是鄉區或微型華小和淡小，帶來不同意見的極大沖擊！

他說，如果處理得不好或不當，這項規定將不利於國民團結，甚至在有關學校撕裂各族家長和學生向來維持的親善和諧關系，政府有必要重新檢討有關措施。

他說，可以預見的是，對有馬來學生或家長的華小，或是家教協會里有馬來家長代表在內者，將會針對是否讓子女們在四年級接受馬來課的爪夷文字書法藝術單元教學，產生不同或激烈的意見分歧。

吳添泉今天在文告中說，當局規定以簡單多數（51%）來決定是否推行的措施中，是否意味著持反對的49%學生必須少數服從多數而必須上課？或是只要是反對者就不需要上有關課程？

他說，教育部有必要進一步厘清有關措施所帶來的一切疑點，避免這項越演越烈的課題，由於宣布的措施不明朗而產生更多混淆和爭議。

“在華社和印裔社多番要求對話交流不果，並提呈備忘錄陳情，強烈要求把華小董事部列為其中一個被徵詢單位情況下，教育部一直沒有回應，還一意孤行並冷對待董事部的作法，是讓人不解和遺憾的。”

他說，全國約1300所華小擁有約52萬名學生，當中在有600所（占總數46%）的學生人數少於150人的微型華小多年來一直面對學生來源的困境，導致董家教和校方為了讓學校繼續生存，想方設法從其它地方引進學生，甚至是招收非華裔生就讀，目前全國華小有約9萬名非華裔生（占總數約18%），當中以馬來學生居多，在一些鄉區華小，馬來學生甚至比華裔生還要多，這種情況也出現在家教協會，馬來家長理事成員比華裔理事多或近半。

他說，這些在華小的馬來學生家長在這個課題上的看法和決定也必須受到重視和尊重，他們同樣擁有話語權和表決權。

“我們擔憂的是，教育部的上述措施，將對向來相安無事的國民型華小和淡小各族學生與家長帶來矛盾與沖擊，可以預見的是，各造將出現意見相左甚至激化現象，不利於國民團結！”