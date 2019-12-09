賽夫丁：每公升補貼30仙 RON95將比現價便宜

（布城9日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯裡賽夫丁說，一旦目標性汽油補貼計劃（PSP）落實，受惠群體添購RON95汽油的價格將比現在來的低。

他在出席部門常月集會後在記者會上提到，他和首相敦馬哈迪已就此課題進行會議，首相則要求他加強這項措施的宣傳，讓人民取得正確消息。

“如目標性汽油補貼計劃開跑後，汽油將恢復自由浮動，每公升RON 95的價格或將從2令吉8仙漲至2令吉9仙，但2令吉9仙扣除他們所獲30仙津貼後，實際上受惠群體購買的價格實為1令吉79仙。”

他強調，在這項機制下，B40及M40群體是最大受益者，預計有800萬人受惠。

賽夫丁也籲請民眾不要誤解，以為油價每週漲1仙，52個星期就代表會上漲至52仙，這是錯誤的計算概念。

他表示，現在RON95的價格是2令吉8仙，明年1月的價格可能會更低；屆時，可能是2令吉7仙，這些目前都無法預計，我們將據浮動價格計算。

他提到，為確保落實這項機制後物價不會出現太大浮動，執法組及國家物品價格委員會將每天展開監督物價行動。

他補充，“監督物價的官員將走訪市場瞭解價格，並記錄在系統內，讓我們可有效監督物價的趨勢。

“由於燃油價格牽動消費者物價指數，首相特別督促該部要每天都監督物價，以確保落實汽油津貼政策後，物價受控制，而資料收集可讓我們進行比對。”