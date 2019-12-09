陳德欽：華裔升學重要管道 拉曼非單純馬華課題

（檳城9日訊）馬華副總會長拿督陳德欽說，我國20所國立大學每年只錄取約8000名華裔生，反觀拉曼大學（UTAR）及拉曼大學學院（TARUC）則每年合計錄取多達約1萬6000名華裔生。

他指出，拉曼大學及拉曼大學學院是我國華裔生的重要升學管道，拉曼目前面對的問題並不單純是馬華的課題，而是全華社共同的課題。

他解釋，拉曼大學（UTAR）自成立就是一家純私立大學；拉曼大學學院則是自1970年代就在國會通過的特別機制下獲聯邦政府撥款。

陳德欽也是馬華檳州聯委會主席，他今日率隊拜訪《光明日報》時說，儘管拉曼大學學院是由馬華所創辦，但馬華並沒干預該院運作。政府撥款也沒進入馬華口袋，而是用在發展該院，造福學子。

他說，包括他在內的馬華領袖過去對拉曼大學學院都不太了解，原因是該黨為了避嫌，都鮮少讓黨領袖接觸該院事宜。

避嫌少接觸拉曼事宜

他指出，拉曼大學學院的行政開銷非常大，但是教職員薪金每年就要1億2000萬令吉，即平均每月1000萬令吉薪金。該院儲備金除了用來應付教職員薪金等開銷，還用來開辦分院。

他說，拉曼大學學院總校園位於吉隆坡文良港，4所分院位於檳城、彭亨關丹、柔佛昔加末及沙巴。該學院提供收費廉宜，卻又有素質的高等教育，畢業生出路也沒問題。

拉曼行政開銷龐大

陳德欽說，自希盟聯邦政府大砍拉曼大學學院撥款之後，民間熱心捐助支持該學院，單在丹絨比艾國席補選期間就籌獲14萬令吉。

檳州馬華聯委會秘書楊征家補充，希盟聯邦政府早前宣布撥出4000萬令吉，只是錦上添花，因為該學院原本已有多個基金協助有需要的學生。該學院真正需要的是行政撥款。

馬華擬征檳更多選區

陳德欽說，我國政局在509大選變天後，民政黨退出國陣，檳州的選區分配出現大洗牌，馬華正積極研究在檳州出戰更多選區的可行性。

“檳州向來是兵家必爭之地，加上檳州是擁有高比例華裔人口的州屬，馬華又是華基政黨，自然把檳州列為重點前線州，隨時處在備戰狀態。”

但他坦承，州內一些選區是馬華之前鮮少涉足的，馬華不熟悉當地情況，當地選民也不熟悉馬華。

馬華團隊將積極走入當地，接觸當地民眾。

他指出，柔佛丹絨比艾國席補選中，黃日昇的個人效應是國陣勝選的要素之一，這顯示選民“選人不選黨”的投票取向。

馬華將積極栽培素質人才。

巫伊合作屬尋常策略

巫統及伊黨簽署《全民共識憲章》開展巫伊合作，陳德欽承認，這會引起華社一定程度的擔憂，但他說，在野黨站在同一陣線，把矛頭一致指向執政黨尋常策略。

他強調，馬華向來堅守捍衛中庸、多元及憲法精神三大原則，而且巫伊合作不能帶入國陣，國陣還是由巫統、馬華及國大黨三黨組成。

他指出，國陣歷經509大選洗禮後，已意識到中庸及多元精神的重要性；而且已摒棄華人只顧華人，馬來人只顧馬來人的做法，改為各族融合的方式。

他舉例，在丹絨比艾國席補選中，國陣派出馬來語掌握能力好的華裔助選員到巫裔選區，把暗華語的巫裔助選員派到華裔選區，獲得正面迴響。

他指出，在剛過的巫統大會上，馬華總會長及國大黨主席與巫統領袖同坐在台上，而多名巫裔領袖也在會上用華語致詞，展現多元包容性。

光明日報辦報中立

陳德欽肯定《光明日報》向來辦報中立及具公信力，在新媒體崛起及假新聞充斥的時代中，堅持翔實及平衡報導，也與華社緊密聯繫，扮演華社喉舌及中華文化傳承者角色。

他恭賀謝進鏵榮陞《光明日報》總經理，鄭永明及黃喜光榮陞副總經理，期待在新的人事架構下，迎來新氣象。謝進鏵則期待與馬華在未來良好配合。

同行的馬華領袖包括檳馬華聯委會顧問拿督郭家驊、副主席陳詮峰、駱堡材、黃振暢、秘書楊征家、副秘書卓志強、副組織秘書柯聯發、馬華檳州公共服務及投訴局主任陳榮興、馬華檳州黨部發言人黃德亮、馬華檳州公民社會運動協調局主任謝晉文、青年團團長林瑞木及副團長馬浚滐。

出席交流的《光明日報》同仁則有總編輯陳柬郡、副總經理鄭永明、高級廣告經理洪葆芩、專刊主任張文亮、新聞主任陳奕璉及廣告市場經理柯忠辰。