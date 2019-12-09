疑父親患精神病無法管理財產 三美威魯兒子求法庭鑒定

（吉隆坡9日訊）國大黨前主席敦三美威魯兒子入稟法庭，要求法庭鑒定三美威魯的精神狀態，以獲得父親財產的管理權；其子威爾巴里否認父子關系出現問題，僅希望幫助患有老年癡獃癥的父親管理財產。

根據財經時報《The Edge》報道，威爾巴里已在本月2日入稟法庭，以原訟傳票的方式，檢測父親三美威魯是否患上精神病，有能力管理自己的事務。

若發現三美威魯的精神不穩定，他要求法庭同意設立財產管理委員會，並設下委員會成本及開支的規定。

本案已在高庭副主簿官面前進行案件管理。

威爾巴里根據2001年精神健康法令第52條文，以鑒定現年82歲的父親是否精神健全，他要求檳城港安醫院的精神科醫生庫馬爾檢查其父的身體狀況。

威爾巴里也是國大黨前總秘書，希望父親接受健康狀況的檢查，屆時三美威魯將被傳召出庭。

威爾巴里，其母及姐姐皆知他入稟法庭，同時希望能成為代表父親的訴訟人。

他引述2名專家的研究報告，相關報告針對三美威魯的健康狀況進行研究。

威爾巴里也說，其父的前任情婦米瑞姆早前已在怡保高庭起訴三美威魯和他，對此他已提出異議。

因此，他希望本案可以米瑞姆案前進行審理。

另外，威爾巴里接受《星報》訪問時否認本身入稟法庭的舉動是為了控制父親的資產。

他強調本身跟父親的關系沒有問題，主要因為兩個原因才會做出此舉。

他說，三美威魯在2017年被診斷出患有老年癡獃癥，加上前任情婦米瑞姆在怡保高庭起訴他與其父的訴訟案。

他不願透露相關訴訟的詳情，擔憂被指司法幹預。

他也說，三美威魯因為老年癡獃癥已經逐漸忘事，並指2001年精神健康法令也涵蓋老年癡獃癥的範圍。

“因此，我父親在管理個人及財務上需要得到幫助。”