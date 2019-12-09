【扎希挪用基金案】第14名證人：存預簽可能 3支票筆蹟墨水不同

（吉隆坡9日訊）保險經紀阿末伊茲漢說，在2015期間，他從前副首相阿末扎希的時任私人助理瑪茲麗娜手中，接到獲3張來自Akal Budi基金會的支票來繳付20輛轎車及摩多車險及路稅，支票總額是10萬7509令吉55仙。

現年40歲的阿末伊茲漢是本案第14名證人。他較後接受辯方律師哈密迪的交叉盤問時聲稱，相關支票上的筆蹟墨水不同，即支票上的項目內容與簽署人的簽名，所使用的墨水不同，存在預簽的可能性。

他表示，從瑪茲麗娜接收Akal Budi基金會的支票，有關支票日期分別是2015年1月22日、2015年4月15日及2015年9月22日。

伊茲漢也是早前本案13證人方素琳（安聯保險分行經理）提及的保險經紀，在扎希為20輛轎車及摩多購買車險時，扮演中介角色，並從中獲取10%佣金。

扮演中介角色

他在主控官李敬發副檢察司引導下念出書面證詞時提到，他除了替扎希及其家人管理車險有關索賠事務，也包括更新車險及向陸路交通局繳付路稅。

“每當要求更新車險時，我事前計算好所有數額，並告知瑪茲麗娜，後者獲扎希的同意後，我就前往布城內政部辦公室領取相關支票。”

伊茲漢指出，他接獲支票後，會分批透過持有的Maya顧問服務公司繳付款項給安聯保險公司，另外提出現金繳付路稅給陸路交通局。

他表示，他是在2014年8月在門戶開放活動上，透過友人介紹才認識扎希的。

哈密迪在交叉盤問的環節詢問伊茲漢，根據3張原版支票，支票上的項目內容，包括數額、日期及收款人的筆蹟是否使用不同墨水時，後者同意有關的說法。

伊茲漢隨後受李敬發副檢察司盤問時，解釋相關支票預簽的可能性，並指助理瑪茲麗娜或因時間緊迫，加上車險即將到期，為方便處理保險費而做出預簽的可能性。

本案另一名主控官拿督拉惹多蘭因身體不適，因此今天的審訊只有一名證人供證，承審法官科林勞倫斯擇定，明早9時續審。

也是巫統主席的阿末扎希，共面對47項控狀，包括12項在刑事法典409條文下被控的失信、8項2009年反貪污法令第16(a)（B）條文下的貪污指控及27項2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）下的洗黑錢指控。