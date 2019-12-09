金馬利國席正式懸空 60天內舉行選舉補選

（吉隆坡9日訊）國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫說，他已在今日接獲選舉委員會主席拿督阿茲哈阿茲占，發出有關金馬利國席懸空的信函。

“選委會主席志期12月9日信函中告知，金馬利國席從12月10日開始，在聯邦憲法54（1）條款下正式懸空。”

聯邦法院宣佈成績無效

莫哈末阿里夫今日發文告說，選委會已獲得聯邦法院的信函，並在1954年選舉犯罪法令36A（3）（a）條文下，證實拿督斯里阿尼法於第14屆全國大選贏得金馬利國席的成績無效和取消有關成績。

他說，隨著議席懸空後，選委會在60天內舉行選舉補選。

阿尼法在第14屆全國大選中，以國陣候選人身分，在金馬利國席得票1萬1942張，以156張多數票險勝民興黨候選人拿督卡林布章（1萬1786張）。

重審國席選舉訴訟案

卡林布章不滿選舉成績，入稟法庭挑戰該國席選舉成績。亞庇選舉法庭在去年11月19日以起訴人沒有遵守選舉訴訟規則，撤銷訴訟。

卡林布章隨即提出上訴，聯邦法院於今年2月宣判卡林布章上訴得直，指示重審金馬利國席選舉訴訟案。

選舉法庭於今年8月16日宣判，選舉委員會及選舉官在處理選票上失職，出現可疑選票，影嚮選舉成績，故該國席選舉成績無效。