阿茲敏晚宴談論公正黨黨務 賽夫丁：我不得而知

公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁揶揄，他看了該黨署理主席拿督斯里阿茲敏舉辦的“2030年共享繁榮遠景晚宴”的相關報導後，可從中理解的是， 如果公正黨主席拿督斯里安華繼續被攻擊，大馬的經濟就會變得更好，以及只靠談論安華的是非，大馬的經濟會突飛猛進。

“我不知道他們包括部門秘書長及總監等是否有在晚宴中提及縮小貧富差距、建構先進的經濟等和主題相關的課題，我不得而知。”

他出席貿消部每月集會後，被媒體詢及阿茲敏以政策為由舉辦晚宴，卻在活動上發表和黨務相關的言論時，如此回應。

提及阿茲敏舉辦“2030年共享繁榮遠景晚宴”是否違反公正黨的任何黨規時，他說，這並沒有違反黨規，因為舉辦活動是民主社會的自由。

“不過演講內容，如果含有污衊元素，那則讓黨員自行評估，因為公正黨已有20年历史，是個成熟的黨，千萬不要低估黨員的智慧，黨員會分辨是非及一切。”

他認為，如果阿茲敏要回答任何在公正黨大會中提出的疑問，最好的平台是透過領袖總結的環節，而不是在其他場合回答相關問題。

“較為不美觀的做法是，不出席領袖總結的環節，可是卻開啓其他平台來回答問題，這樣並無法傳達訊息。”

他以記者會為例說，他不可能在記者問問題後，他立場然後召集官員，之後在那個地方回答記者的提問；正確的做法為在記者面前回答相關問題。

他說，共有2615名中央代表帶著基層的聲音來出席公正黨大會，而身為以改革為奮鬥目標的公正黨向來不曾限制代表什麼問題可以問、什麼問題不可以問，唯有巫統才會那麼做。