小四爪夷文教學由家長選擇 簡單多數定奪

（八打靈再也9日訊）2020年國民型學校4年級馬來文課爪夷文字書法藝術單元教學指南，正式出爐！根據指南，家協發問卷給家長後，必須統計家長的選擇，並以簡單多數51%的家長決定是否推行爪夷文字單元。

另一項值得關注的是，如果校方或家協沒有派發問卷表格給家長，那將會被視為是同意推行爪夷文的教學。

教學指南出爐

一份由教育部學校行政組發出的指南，編號為 KPM 100-1/3/2（43），屬於2019年教育部第13封通令，標題為“2020年國民型學校四年級馬來文課程逐步向學生推行介紹爪夷文字”。

指南指出，內閣已經於8月14日決定繼續在國民型學校推行介紹爪夷文字單元，但是該單元必須先獲得國民型小學家教協會（PIBG）、家長和學生的同意才能落實。

與此同時，內閣也維持國文課本中3頁介紹爪夷文的決定，並且不會進行評估和考試。

指南說，內閣決定以爪夷文（tulisan Jawi）命名，而不是爪夷文字書法藝術（khat），同時會以選擇性的方式，於2020年起在國民型小學四年級、2021年五年級和2022年六年級推行。

國民型學校家教協會落實爪夷文字單元程序

i. 必須派發選擇進行爪夷文字單元的問卷表格給學生家長。

ii. 家長須在14天內將表格交回給家協。

iii. 家協必須統計家長的選擇，並以簡單多數 51%的家長決定是否推行爪夷文字單元。

iv. 家協向校長報告家長決定的最終結果。

v. 相關家長的決定（推行或不推行）必須以書面記錄，簽名證實後向縣教育局作出報告。

指南指出，對於沒有家教協會的學校，校方必須根據指南向2020年四年級的學生家長進行調查。

“如果家協或校方同意在2020年四年級進行爪夷文的教學，那這批學生到了五年級和六年級時就必須繼續爪夷文內容的教學。”

指南表示， 如果校方或家協沒有派發問卷表格給家長，那將會被視為是同意推行爪夷文的教學。

指南說，任何爪夷文教學的決定，都只是針對每一年新四年級學生家長選擇作出改變。

同樣地，在這份教學指南中，學校董事部在推行爪夷文字單元上依然沒有決策權。

王鴻才：董事部非決策單位 行政指南衝擊華淡小

（吉隆坡9日訊）馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財說，教育部在12月5日發出給國民型學校的爪夷文行政指南，將無可避免的在爪夷文的課題上將對華小及淡米爾小學的未來造成衝擊。

他發表文告說，這份由教育部學校行政組發出的指南，編號為KPM 100-1/3/2(43)，屬於2019年教育部第13封通令，標題為“2020年開始逐步推行國民型學校4年級馬來文課程介紹爪夷文於學生”，國民型學校需根據指南執行爪夷文的教學事宜。

董事部被邊緣化

“從出爐的指南中，基本可確定國民型學校的董事部在爪夷文的事件中已完全被邊緣化，儘管華教團體多次向教育部發出要求將董事部列為爪夷文決策單位的堅決態度，但執行指南不僅沒將董事部列為決策單位，連原本答應沒有家教協會的學校可由董事部決定的口頭承諾，最後也由校方來執行。”

王鴻財聲稱，學校董事部失去決策的權力，對於未來董事部對華小的掌控及操作勢必造成負面的影響，華小董事部的聲音不被教育部接受，是否表示在未來的教育決策上，教育部已無需聆聽董事部的意見。

他認為，教育部將爪夷文教學與否的執行權交予家長來決定，開啟了華小主權的危機，特別是在非華裔學生佔多數的華小，若多數家長決定要進行爪夷文的教學，華小能做怎樣的對策？

“這樣的先例一開，是否意味著，未來教育部要執行任何新的教育政策，只要獲51%家長的同意，就可在華小推行？”

王鴻財提醒，以往華小董事部堅決反對英文教數理、數理雙語計劃、華小行政語文必須是華語、華小校長及副校長須具備華文資格等議題上，都是靠著學校董事部的全力反對而保住了華小的特徵。

“因此，教育部執意以家長的簡單多數來決定爪夷文是否教學的案例，無可避免將對華小董事部未來在面對教育議題時處於被動的地位。”

根據指南，已確定接下來5年級及6年級會逐步推行爪夷文的學習內容，而相關的內容及模式到今日教育部還沒確定下來。因此，華社不能只是根據現有4年級3頁介紹爪夷文的內容就認定學習爪夷文不是問題。

王鴻財表示，更不能忽略的是，如果在4年級決定了要學習，接下來不管5年級及6年級的內容是怎樣的，學生都必須繼續學習。

他認為，爪夷文事件的發展，應從長遠會對華小及淡小帶來怎樣的負面影響來檢視，特別是華印社會巨大的反對聲浪，並沒讓教育部擱置這項爭議內容，而一向來作為維護華小主權的董事部被邊緣化，及由家長來決定華小的教學內容和模式，勢必對華教未來的鬥爭造成極大的衝擊。

相關的指南要求國民型學校的家教協會必須執行以下的流程

1. 派發是否選擇進行爪夷文介紹內容的問卷表格於學生家長。

2. 家長須在14天將表格交回於家協。

3. 家協統計家長的選擇，推行與否以簡單多數 51%的家長選擇來決定。

4. 家協向校長報告家長決定的最終結果。

5. 相關家長的決定以書面記錄，簽名證實並向縣教育局作出報告。

6. 沒有家教協會的學校，校方須根據指南向2020年4年級的學生家長進行調查。

7. 如果家協或校方同意在2020年4年級進行爪夷文的教學，那這批學生到了5年級和6年級就須繼續爪夷文內容的教學。

8. 校方或家協若沒派發問卷表格於家長，則被視為是同意爪夷文教學。

9. 爪夷文教學的決定，只能針對每年新的4年級學生根據家長的選擇作出改變。