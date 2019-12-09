【SRC案納吉自辯】 美國名店購生日禮物 納吉刷46萬贈愛妻名錶

（吉隆坡9日訊）前首相拿督斯裡納吉說，其名下的大馬銀行信用卡，在2014年12月22日在美國檀香山的香奈兒名品店，“刷了”13萬625美元（46萬6330令吉11仙），購買一隻手錶，是作為其愛妻拿汀斯裡羅斯瑪12月份的生日禮物。

被控7項涉及SRC國際私人有限公司4200萬令吉資金的控狀案自辯階段，納吉在代表律師的引導下，繼續念出其長達243頁的書面證詞。

依據網上資料，納吉夫人拿汀斯裡羅絲瑪的生日是在12月10日。

大馬銀行信用卡交易及詐欺管理組高級副總裁楊英良（譯音）之前供證時證實，屬納吉名下的威世及萬事達信用卡，分別於2014年12月22日及2015年1月4日，在美國檀香山的香奈兒品牌店及曼谷的香格里拉酒店，各刷了13萬625美元（46萬6330令吉11仙）及12萬7017令吉46仙。

以上2項卡債最終在2015年2月5日，由納吉在大馬銀行尾數為“880”的個人戶頭繳還。

納吉說明，他在2014年12月到吉蘭丹哥打峇魯巡視水災災情後，便直接從當地往泰國曼谷，繼續私人度假的行程。

假期公幹曼谷花費12萬

他聲稱，雖然是其私人假期，但他當時也趁機和泰國首相帕拉育會面，商討泰國政府如何協助我國應對水災災情。

他也提及，在曼谷香格里拉酒店“刷用”的12萬令吉，是涵蓋他和隨同職員在香格里拉的住宿費、在預料之外及行程費用。

既然他是在度假期間順道公幹，他應有權向政府申請報銷此費用。但他最終選擇自行承擔，原因是不要將事件複雜化。

328萬元首飾贈卡塔爾首相夫人

前首相拿督斯裡納吉說，他大馬銀行信用卡於2014年8月8日，在意大利撒丁島的“de GRISOGONO”珠寶店，“刷了”總值76萬3500歐元（約328萬2734令吉16仙），購買首飾的費用，以作為卡塔爾時任首相賽阿末夫人的一份禮物。

據知，“de GRISO GONO”是意大利一家專業豪華首飾和手錶店。

他說，他當時在意大利撒丁島和家人度假，在當地和賽阿末、卡塔爾商人、政治人物及王室成員巧遇。

他說，彼此原本打算在島上會面，孰知竟在珠寶店遇上了，就在店內選購送上禮物。

他解釋，大馬和卡塔爾共享帶來利益的經濟和外交關係，而賽阿末和其夫人諾阿都阿姿曾在官訪大馬時，向他和夫人送上禮物，因此，他和夫人所作的任何回報，是不會少於“符合時任卡塔爾首相伉儷的地位和慷慨之心”。

納吉表示，他不要動用公款購買禮物，既然已有這個（信用卡），相比公款，使用這個戶頭更合適，因為這個戶頭內的資金可在他的自由裁量權下使用，以惠及大馬。

他在回到大馬後，諾阿都阿姿也向其妻子發送感謝短箋。

納吉認為，他在“de GRISOGONO”的消費，在外交上是被允許且將惠及大馬的。

大馬銀行信用卡交易及詐欺管理組高級副總裁楊英良（譯音）之前供證時證實，納吉在該銀行的2張白金信用卡，於2014年8月8日區區一天內，竟在意大利珠寶店進行10項交易，“刷了”總值76萬3500歐元。