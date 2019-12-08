安華： 我容昜原諒人 不開除阿茲敏

（馬六甲8日訊）公正黨主席拿督斯里安華說，該黨不會開除署理主席拿督斯里阿茲敏，而他本身是一名容易寬恕的人。

他說，開除署理主席阿茲敏只是代表和一些黨員在會上傳達的意見，黨員認為對違反黨紀者不可妥協，但他目前並沒有打算開除阿茲敏。

安華在公正黨第14屆代表大會結束後召開記者會，在場者包括公正黨副主席拿督希維爾、總秘書拿督斯里賽夫丁及通訊主任法米。

他被詢及是否原諒阿茲敏昨日與多名領袖及代表半途離席的行為時說，他自己是容易原諒的人。

另外，安華說，雖然阿茲敏2天前有邀請他出席今日傍晚在吉隆坡舉行的“2030年共享繁榮願景”晚宴，但他每個週日有家庭聚會，無法出席。

他指出，他從來都不怕談判，也不會為畏懼而談判，並指各方皆有商談的空間。

安華對今天有80%代表出席的情況表示滿意，並指另15%人沒有出席有各自的原因，包括一些東馬或住較遠的代表已回去、一些人身體不適等。

無法控制代表發洩心聲詢及參與辯論的代表演講內容沒有針對政策，反而離題傾向人身攻擊，安華指之前已向代表發出勸解，但代表終究要發洩心聲，這是民主表現，他無法控制代表的口或提供講稿給他們照念。

他說，這是民主開放言論體現，也是之前不曾出現的情況。

此外，詢及首相的交棒日，他指希盟理事會已在上個月開會，並將盡快定下日期，但絕對不是這個月。