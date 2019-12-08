華人關注教育及民間課題 末沙布：反觀馬來人卻不積極看待

（雪蘭莪．沙亞南8日訊）誠信黨主席莫哈末沙布贊賞董教總，因他們十分關注教育及民間課題，反觀馬來人卻不積極看待。

”我們可以批評很多非政府組織，我們可以批評董教總的訴求，我們可以批評那些非政府組織，但我贊賞他們十分關心周圍所發生的事，尤其是教育及民間事務。“

他在誠信黨領袖總結環節致詞時指出，華人及馬來人在類似事件上有著不同的態度。

他以趙明福墜樓身亡案件舉例，華裔積極維護及不斷敦促，直到進入司法程序，該案件至今仍未結案。

反觀，當他在馬來社會提起雪州關稅局助理主任阿末沙巴尼於2011年在吉隆坡反貪污委員會總部墜樓身亡的案件時，馬來社會僅表示那僅是一宗墜樓案件，不如華裔社會一般積極看待。

”看到嗎？兩宗類似的案件，但華裔及馬來社會的反應不一樣。“

他指出，華裔社會也關註文化及教育課題，並表示華裔社會近期也議論有關拉曼大學學院撥款的課題。

他說，在教育方面，早期的宗教課以爪夷文教導，他也能以爪夷文書寫，並表示爪夷文在國陣執政時代消失，反問馬來社會是否關註此事。

誠青團署理團長沙茲尼昨日在辯論黨主席政策演說環節上呼籲，作為具有長久历史的教育團體，以及由著名教育領袖創會的董總，必須更理性及客觀地看待國家教育的構架及哲學。

“否則，我擔心未來10年至20年，下一代對種族和宗教情緒問題將會比現今更糟糕。”

此外，末沙布也呼籲黨員停止購買穆斯林產品或杯葛非穆斯林產品的運動及一切種族言論。

他說，若華裔能妥善經營商店，巫裔為何不能比華裔做得更好，更妥善經商，呼籲停止杯葛運動。