提甲歷史僅以史為鑒 安華重申無意中傷人





（馬六甲8日訊） 公正黨主席安華重申，昨日他在政策演詞中所提到的馬六甲歷史，只是以史為鑒，而不是要中傷任何人，而所謂的“叛徒”典故並非劍指署理主席阿茲敏阿里或任何人。

安華今午在公正黨代表大會發表總結演講時說，根據歷史典故，馬六甲王朝的滅亡是因為叛徒Si Kitol出賣國家將秘密告訴敵人，甚至把城門敞開，最終馬六甲王超覆亡，而Si Kitol本人也身亡。

“叛徒”典故非指阿茲敏

“這是歷史事實，我無意中傷任何人……這個故事告訴我們，誣陷行為對整個國家有害，叛徒也對國家有害。”

根據《當今大馬》報導，安華說，公正黨主張杜絕貪腐，而不是敞開城門讓別人奪權，最終執政後還是涉嫌盜取人民資產。

“我們要賦權於民，而不是要將這個獨立的國家交給土著領袖，而他們也沒什麼差別，同樣是這里盜那里搶、濫砍樹木、公司股份不見了或是抽取高額的傭金，這些貪污濫權都是我們幾十年來對抗的事物。”

報導也說，安華意有所指地說，若有人要因為他的提醒而感覺受傷，不失為一件好事，因為至少能趕緊改過。

“不過，我的意思，不是說要換人，不是說要換部長……我在公正黨會議中經常提到，這是給我們的提醒。”

“如果有人要因為這樣的提醒，而感覺自尊受傷，其實受傷也好，那樣會使你修正和改變。”