“這是我們的黨” 阿茲敏不會離開公正黨

（吉隆坡8日訊）“這是我們的黨……我們不會離開公正黨！”公正黨署理主席阿茲敏今午推文說，他不會離開公正黨。

阿茲敏是在安華完成黨大會辯論總結致詞之後，通過推特發表上述的立場。在較早時，安華在演講前，阿茲敏也同樣有兩則關於黨內課題的推文。

在今午12點半左右，阿茲敏推文同樣自我引述表示，他依然尊奉安華為黨主席。“他依然是我的領袖，我的黨主席。這就是為何我需要跟他商量談話，說明我所做的事情，以及我將會繼續這麼做。”

在早上9點半，阿茲敏也在推特寫了一個單字：“叛徒”（Pengkhianat）。不過，阿茲敏在推文所附上的設計圖，同樣自我引述昨天記者會的言論說，“……因為這叛徒，當在建立起來了20年”。

賽夫丁：背叛故事沒冒犯 安華是勸告叮囑黨員 針對署理主席拿督斯裡阿茲敏及支持者指安華發表政策演詞時“意有所指”的說法，人民公正黨總秘書拿督斯裡賽夫丁納蘇申指出，安華提到背叛馬六甲王朝的人物“Si Kitol”的故事，黨員不認為這具有冒犯性（offensive），而是視之為對黨的勸告和叮囑。他強調，安華的演講中也談到了如何拉近貧富的鴻溝、人民的生活指數、高等教育基金，還有黨的紀律及組織等。 他認為，安華以主席身份，提醒黨員明白建黨歷史、理念、守紀律、尊重及遵從指示等，也叮囑大家不辜負人民委託、辛勤工作、保持謙卑態度；同時瞭解公正黨鬥爭的真正意義，不在於有出任多少部長職和議員人數多寡，最重要是以黨的能力造福人民。 賽夫丁在今日的公正黨代表大會上，也通過螢幕公開反貪會對公正黨百樂區部主席查卡利亞事件看法的函件，並稱內容不曾外洩，而選委會也已承認錯誤，不該將信件呈交給該黨。 他重申，中央理事會在聽從選委會建議後，逐一審核資料並在會議裡討論，供出席的理事討論及提供意見，因此，出席會議非常重要，而不是只對媒體發表言論。 此外，他認為，各界沒有必要再辯論第八任首相的議題，因為在全國第十四屆大選前的希盟協議裡，確實建議安華出任第八任首相，這也獲得出席希盟會議的最高理事同意，包括努魯依莎、拉菲茲、希維爾、旺阿茲莎、蔡添強和他本人，同時也討論過議席分配。 “我沒有提某人的名字，他一次會議都不曾出席。當時我們提出人選名字，成員黨討論後通過支持當時人身在監獄的安華，將在時機來時出任下屆首相。” 他重申，希盟主席敦馬哈迪也同意讓首相順利交接。 他希望黨員分清楚事實，安華並非迷戀當首相，他只是志在落實宣言、國家改革、造福貧窮及不幸群體等任務。