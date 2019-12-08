車位6萬 檳中廉價屋計劃惹議







（檳城8日訊）民政黨署理主席胡棟強揭露，檳島東北區有一中廉價屋發展項目，每單位售價7萬2500令吉，可是一個停車位卻售價6萬令吉，幾乎等於一個廉屋單位的價錢，他希望檳州政關注這個不合理的現象。

民政黨一行人今早到丹絨武雅巴剎送日曆關心民瘼，胡棟強揭也是民政黨檳州主席。他說，他在2天前接獲一位獲得該廉價屋分配的申請人向他投訴才驚悉，廉價屋的停車位賣6萬令吉的昂貴價錢。

他說，投訴者也告訴他，發展商也有提供另一個包裝修及停車位的套配，總共要15萬5000令吉。

胡棟強說，建中廉價屋是要讓低收入者居者有其屋，如今卻反其道而行，停車位加裝修費就足以造成負擔。

他促請州政府有必要針對高樓住宅的停車位售價，制定明確的指南及條列，讓發展商遵守。

針對這項投訴，該發展商一名發言人說，有關房屋計劃是屬於中廉價屋發展項目，所有單位是交由檳州政府分配給符合資格的申請者 。

“有關中廉屋售價確是每單位7萬2500令吉，這個價錢已是非常非常便宜了。”

他承認發展商確是有為購屋者提供不同的配套，包括有包涵停車位及裝修配套，不過，發展商沒有強制性威迫購屋者一定要買停車位，所謂的6萬令吉停車位，其實是可停泊2輛車，而只可停泊一輛車的車位，售價是4萬7500令吉。

據了解，這項中廉價屋發展計劃有大約300多個單位。

另外，針對私人公司建議在峇都丁宜海域進行300英畝填海工程計劃書一事，他促請州政府不要再接納任何單位呈交的填海計劃提議書，因為檳島南部將有一個4500英畝人造島，已造成海洋生態影響，況且從丹絨武雅到峇都丁宜的路段已面對交通阻塞問題。

民政黨今日是在全國主席拿督劉華才率領下，到巴剎送日曆，與會者包括檳州民政黨副主席游建祥、秘書方志偉、州婦女組秘書王煦棱、委員甘碧霞及州委許翔茗等。

方志偉說，該黨昨日到七條路巴剎送日曆，小販和當地民眾都給予正面評價，並抱怨民生老問題影響他們的日常作息。

劉華才：爪夷文唯一決策單位 教部應讓華小董事部加入

民政黨全國主席拿督劉華才說，教育部應該讓華小董事部成為是否教授爪夷文的唯一決策單位，而非是家協及學生家長。“國內現有1200多間華小都由董事部設立，而他們是受當地華社委託來管理和發展華小，無疑是華小的擁有者和管理者。”

他說，根據華小董事部章程，董事部成員必須指定、委任或選出一位董事出任董事部主席、校長為董事部秘書、不少於3位由教育部推薦的董事、不超過3位已成年的校友，以及不超過3位在籍學生的家長。

“由此可見，董事部是決定華小是否教授爪夷文單元的最合適單位。”

另外，他也抨擊聯邦政府，有必要交代第三國產車投資額料超過10億令吉的資金是來自那裡？

他說，聯邦政府之前再三保證第三國產車計劃不會動用公幣，但The Edge財經周刊從CTOS取得最新公司資料顯示，政府委任夢銳有限公司（DreamEDGE）為新國產車開發計劃主導公司，而財政部長機構屬下的全資公司VentureTech則持有夢銳有限公司的52.63%股權，如此一來是否有動用到公幣？

他說，據資料，夢銳原名A-Bio，然而該公司在過去2個財政年皆被列為純虧損，如今是否有財力去落實新國產車計劃？

“今年可說是全球汽車業有史以來最糟糕的年份，由於需求萎縮和汽車技術發生結構性變革，全球車企在未來幾年中總計將裁減超過8萬個工作職位。在這樣大環境下，第三國產車要如何生存？”