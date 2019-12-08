公青團長：接獲大會沖突策劃詳情 有人圖鎖門投不信任票

（馬六甲8日訊）公正黨青年團團長阿克瑪今早在公正黨第14屆代表大會大會辯論總結環節中透露，昨晚接獲一名人士承認並親述周五公青團大會流血沖突的策劃詳情，有關方面通過手機whatsapp下達指示，企圖上鎖大門並對他對投不信任票！

他說，這則語音內容大概為“召集30名鐵粉，在大會進行時上鎖禮堂大門，並對團長阿克瑪投不信任票。但必須好好安排，我要真的死忠鐵粉。”

他強調，流氓不是公正黨的文化，將把此事交給警方調查，若證實有人召集流氓到公青團鬧事，應馬上開除有關人士，並在刑事法典下展開調查。

阿克瑪再次重申，本身對於公青團大會當天所發生的沖突事件感到遺憾，他和公青團秘書處皆有責任確保公青團順利進行，以及確保中央代表及觀察員的安全。

他也感謝公正黨志工團努力協助維持當天的秩序。

同時，阿克瑪也大談“假裝”（Berpura-pura）文化，也是年輕人所言的“仿佛是，卻不”（macam yes tapi tidak），這種行為讓一個人看似在鬥爭，事實上忙於投機以獲得好處、沒做工卻裝忙、表現平靜卻持續展開攻擊、背叛者偽裝成鬥爭者等。

“在國陣巫統時代，他們表現出捍衛馬來人，但卻在貪污、濫權及舞弊，當言行不一時則開始曝露謊言和招數。”

在黨內，他說，有些看似捍衛人權的人士，一旦成為議員後卻盲目追捧“政治大師”（political master）的腳步；有些議員看起來和善及照顧基層人民，原來是好吃喝及讓自己致富者；有些部長喜歡拋書包教訓及指示他人，但文憑都是假的，而一些忙於安排策略的中間人，其實忙於分裂黨。

“有人一副備受支持的領袖糢樣，卻完全不理黨，也不出席會議。”

他指出，從拉菲茲身上學會，要應對黨的假裝文化，最重要不要跟這些人同流合污；第一必須要有原則、誠實、有根有據；第二是果斷及堅定採取行動；第三是別讓“假裝”文化持續發生。

此外，阿克瑪指出，本身在公青團大會上也提出5個專註事項，包括成立青年社區、高教及大學生扮演的角色、年輕人的經濟、改革及領導，以及黨的紀律課題。

他說，該黨相當關註民生課題，無論是經濟、教育或國家前景。