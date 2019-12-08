行動黨被指引進大批幽靈選民 林冠英：邪惡指控

（吉隆坡8日訊）民主行動黨秘書長林冠英駁斥檳城巫統武吉牛汝莪區部代表拿督奧瑪指責行動黨每月引進數以千計的華裔“幽靈選民”的說法，並認為這是很邪惡的指控，後者嘗試玩弄種族主義。

他說，在這事件上，最危險的是奧瑪所說的都不是事實，如果他無法出示證據，行動黨希望他可以受到對付行動。

“我們哪有做這些東西？他說檳城的註冊選民有3000名華裔及1000名巫裔選民，這屬不準確，也和事實不符，我們要求他出示證據。”

他說，在2018年的全國大選中，國陣將峇眼的巫裔選民移至高淵之事屬事實，因為大選後有很多搬回峇眼。

林冠英說，奧瑪也提到身為財政部長的他嘗試售賣政府相關公司（GLC），以破壞巫裔的經濟，但實際上政府相關公司不在他的管轄範圍下。

“政府相關公司是在國庫控股（Khazanah）下，由首相敦馬哈迪領導，我也不是國庫控股的董事會成員，所以我是如何涉及？”

他說，他們也談及大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）移至財政部由非巫裔管理，這些都屬邪惡的指控；實際上大馬伊斯蘭發展局仍是處於首相署宗教事務部長拿督斯里慕加希管理下。

“他們的目標是玩弄種族主義，全部都是我的錯，即使和財政部無關；可惜的是，有人相信。”

他說，一些州屬的代表正針對上述兩項課題向警方備案，但首要關註在幽靈選民。